Raškovice – Vstup do jarních odvet I. A třídy se fotbalistům Raškovic zrovna moc nepovedl. Od karvinské juniorky dostali pět branek. Frýdecko-místecký a třinecký deník po utkání na chvíli vyzpovídal domácího trenéra Vladimíra Šindlera.

Trenér Raškovic Vladimír Šindler. | Foto: Ján Balko

Na úvod sezony vysoká porážka s karvinskou juniorkou. Takový vstup do jarní sezony jste si asi nepředstavovali?

Máte pravdu, to je doslova šílený vstup.

Kde jste viděl příčiny dnešní porážky?

Tak jednoznačně v nedodržování taktických pokynů, které jsme si stanovili před zápasem. A také to bylo o hrubých chybách jednotlivých hráčů.

Je pravdou, že čtyři z pěti obdržených branek jste vlastně soupeři darovali…

Přesně tak. Hosté mají určitě svou kvalitu, ale my jsme jim čtyři góly sami připravili. Ani se na ně nemuseli tolik nadřít.

Raškovice se mohly v polovině sezony pyšnit druhou nejlepší obranou v soutěži a najednou takový propadák…

Nevím, nedokážu si to vysvětlil. Možná to bylo špatným přístupem k zápasu. Ale zase musím uznat sílu a kvality soupeře, který byl dnes ve všech směrech lepší.

Vás kromě obrany trápila také koncovka. K moc šancím se vaši útočníci dnes nedostali…

No, měli jsme pár momentů, hlavně za stavu 1:0 pro soupeře měl na hlavě jasnou tutovku Feike. Kdyby proměnil, možná by vše vypadalo jinak. Ale naše hra byla odvislá od toho, co nám dovolil soupeř. Ten nás k nějaké kombinaci nepustil, byl pohyblivý a navíc jejich hráči dobře napadali naší rozehrávku.

Vás v příštím kole čekají Albrechtice, které vloni spadly z krajského přeboru. Rovněž velice silný protivník…

Já pevně věřím, že tuhle porážku s Karvinou si kluci v hlavách proberou. Je třeba se nad tím vším zamyslet a vzít si z toho veškerá pozitiva. Takhle se před domácími fanoušky již hrát nesmí. Věřím, že už budeme moci počítat v sestavě s Vojtou Školou, který nám moc chyběl. Také jsme nemohli postavit od začátku zápasu jeho bratra Jirku. Zkusíme přes týden pořádně potrénovat a uvidíme jak to všechno nakonec dopadne.

TJ Pražmo-Raškovice – MFK Karviná B 0:5 (0:3)



Branky: 4. Novák vlastní, 26. Káňa, 29. Janík, 48. Kubiena, 64. Lipovski. Rozhodčí: Tomšík – Seidler, Dresler. ŽK: R. Škapa, Šteflíček, Vochta - Janík, Káňa, Bielan. ČK: 67. Suchý (Karviná B). Diváci: 100.



Raškovice: Kopecký – Špadt, Šteflíček (71. Větříšek), R. Novák, Kacíř – J. Škapa (51. J. Škola), Saniter, R. Škapa – Feike (66. Vochta), Juřica. Trenér: Vladimír Šindler.

Karviná B: Kotrla (29. Švrčina) – Večeřa, Suchý, Bielan, Pacanovský – Koutný, Janík, Hoffmann, Kubiena – Káňa (56. Lipovski), Timp (81. Žebrok). Trenér: Tomáš Bernády.