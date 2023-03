Jednadvacetiletý šipkař Adam Gawlas z Návsí se postaral o historický úspěch českých šipek. Na prestižním majoru UK Open došel až do semifinále.

Adam Gawlas při účasti na šipkovém turnaji Grand Slam of Darts. Rok 2022. | Foto: se svolením Adama Gawlase

Gawlas je aktuálně nejlepším českým šipkařem. Dostal se na 48. místo světového žebříčku, což je historickým českým maximem. Jeho strop ale může být úplně jinde. „Nikdy není nic stoprocentní, ale na 99 procent jsem si obhájil to, co jsem letos měl. Teď můžu hrát s klidem a uvolněně,” řekl po turnaji pro Deník.

Jeden vrchol kariéry máte za sebou. Kam míříte teď?

Chtěl bych se stát mistrem světa a světovou jedničkou, ale vím, že mě čeká ještě tvrdá práce a hodně tréninku. Taky spousta času stráveného na letištích a cestováním.

Věříte, že máte na to porážet pravidelně nejlepší hráče světa?

Myslím si, že ano. Pěkně jsem to ukázal, když jsem porazil O'Connora. S takovou hrou, co jsem předvedl, bych vyhrál většinu zápasů. UK Open ukázalo, že takové hry můžu předvádět stabilně. Moc už tomu nechybí, snad jen stabilita hry a zkušenost, abych měl příště síly na tolik zápasů.

Cítíte, že už vás vnímá jinak i konkurence?

O'Connor si určitě řekl, že jsem pro něj jedním z lehčích soupeřů. Zároveň ale moc dobře věděl, že se mnou musí hrát dobře, aby mě dokázal porazit. Mě to však sedlo úžasně. Víme o sobě všichni, na šipkách je však krásné, že se může stát cokoliv. Klidně z ničeho nic můžete vyhrát major.

Semifinále je skvělým úspěchem. Nemrzelo vás ale, že jste to nedotáhl až k titulu?

Byl jsem strašně blízko. Štvalo mě to, ale taky vím, že tento úspěch je k nezaplacení. Pro mě byl důležitý pocit, že umím hrát takové šipky. Doma na mě byli pyšní, toho jsem si vážil nejvíc. Snad budu mít ještě další příležitost zaútočit na vítězství.

Jaká byla na turnaji atmosféra?

Šokující. V semifinále dokonce někdo začal střílet balonky. Jinak jsem byl ale ohromně soustředěný a co se děje okolo, to jsem nevnímal.

Čekal jste, že se dostanete tak rychle na vrchol? Přeci jen, je vám teprve 21 let.

Nečekal jsem, že to půjde tak rychle. Na druhou stranu mě to ani tolik nepřekvapilo. Podle tréninků a mých myšlenkových pochodů jsem vždy takto přemýšlel. Myslím, že když se vše sejde, tak na to vážně mám.