V krátkém sledu odehráli volejbalisté Black Volley Beskydy s Příbramí také domácí pohárové střetnutí. Po sobotní extraligové bitvě šlo v neděli o úvodní duel třetího kola Českého poháru.

Volejbalisté frýdecko-místeckých Beskyd (černé dresy) v úvodním pohárovém duelu s Příbramí prohráli 3:2. | Foto: Deník / Pavel Netolička

Úvodní dvě sady byly velmi vyrovnané a pokaždé se rozhodovalo až v samotné koncovce. Beskydy oba sety zvládly, čímž si vypracovaly dvoubodové vedení. Poté ale začaly domácímu celku ubývat síly, čehož s chutí hrající soupeř využil a pohodovými výhrami 25:18 a 25:17 srovnal krok. Mladý celek hostí pak uspěl i ve zkrácené hře, takže si Příbramští vezou do odvety výhru 3:2. „Pustit vedení 2:0, navíc proti lavičce soupeře, to se nám nemůže stát. Takhle hrát prostě nejde,“ zlobil se po utkání domácí kapitán Tomáš Jambor. „Hráče nejspíš uspokojila výhra z předešlého dne, hráli úplně vlažně. Postupem času nám odcházela kondice, což se projevilo zejména na servise, ale také i na bloku, který nebyl už tak důrazný. Mladí hráče soupeře nás začali přehrávat, my už na to nezareagovali,“ komentoval pohárový souboj kouč Beskyd Přemysl Kubala.