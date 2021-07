Moderní pětibojař Marek Grycz dlouho snil o tom, že si vybojuje olympijskou nominaci do Tokia. Ta mu ale nakonec utekla mezi prsty, a tak sezonu uzavřel evropským šampionátem.

Marek Grycz má po sezoně. Na vysněnou olympiádu se nedostal. | Foto: Archiv Marka Grycze

Třiadvacetiletý rodák z Třince dělal vše pro to, aby se na olympiádu dostal, nakonec to ale bylo málo. Definitivně jasno o jeho neúčasti bylo po červnovém mistrovství světa, na kterém skončil dvacátý. „Olympiáda je nejvíc, čeho můžete dokázat. Jet tam a případně urvat placku. O olympiádě sním celý sportovní život, všechny mé dílčí úspěchy byly cestou k olympijským hrám. Bohužel, o kousek to nevyšlo a musím se s tím srovnat,” řekl pro Deník. „Ale nevěším hlavu. Je mi teprve 23 let a další olympiáda je už za tři roky,” dívá se do budoucna člen Sportovního centra v Bystřici.