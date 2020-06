„O této situaci kluby na Moravě spekulovaly již během jarní části sezony a bohužel ji teď můžeme oficiálně potvrdit. Na futsalové mapě po 21 letech končí nejúspěšnější severomoravský klub - SKP Ocel Třinec,“ uvedl místopředseda a sekretář klubu Ondřej Kreželok. „Klub končí úplně, tedy i včetně mládežnických celků. Do budoucna sice existuje možnost, že se činnost klubu obnoví, ale to by se muselo stát moc dobrých věcí, což nyní moc reálné nevidím,“ dodal.

Třinecký futsalový klub, který pět let působil i mezi tuzemskou futsalovou elitou, tak napsal smutnou tečku za nepříliš vydařeným obdobím. V poslední sezoně se totiž mužský tým umístil na sestupovém místě tabulky, čímž jen podtrhl, že se nenacházel v dobré kondici. „Vzhledem k nějakým pravidlům jsme museli být označeni za sestupující celek, nicméně z druhé ligy skupiny Východ již několik let týmy nepadají, pokud samy nechtějí. V další sezoně bychom se tak normálně mohli přihlásit do stejné soutěže,“ uvedl Kreželok. Jenže to se nestane.

Poslední třešnička

„Je to z mnoha důvodů. Jedním z nich bylo, že jsme po posledním sestupu z nejvyšší soutěže nedokázali tak dobře doplnit kádr, jako tomu bylo v minulých letech,“ řekl Kreželok. Velkou roli hrála i finanční stránka. „Dlouhodobě jsme v tomto regionu měli problém shánět peníze na náš sport. Poslední roky, a nakonec i koronavirová krize, donutily skončit s podporou další partnery klubu, což byla pomyslná třešnička na tomto kyselém dortu,“ nastínil Kreželok vážnost situace, ve které se klub SKP Ocel nacházel.

Třineckým futsalistům nepomohla ani fotbalová konkurence, zejména pak vytvoření juniorského týmu a následně B mužstva fotbalového Třince. „My tak přišli o přísun mladých hráčů a v důsledku nedostatku financí se nám nedařilo skládat kádr tak, jak bychom si představovali. Z toho bohužel plynulo zklamání v podobě šestého a následně i devátého místa v druholigové tabulce,“ řekl Kreželok, jehož, stejně jako celé vedení klubu, zklamal i přístup některých futsalistů. „Bohužel už nebyl takový, jako v letech, kdy jsme pendlovali mezi nejvyšší soutěží a druhou ligou. Hráči poslední dva roky jeli na výpary a bez okysličení kádru to neslo výsledky, jaké jsme viděli,“ dodal s tím, že o některé třinecké futsalisty je zájem v dalších druholigových klubech, například v Baníku Ostrava.

Úspěšný Ital

Třineckým se v posledních dvou letech vůbec nedařilo doma, kde dříve téměř neprohrávali. A na venkovní zápasy pak Slezané jezdili v hodně osekaném počtu. „Bylo nás standardně šest až sedm. Vrcholem pak byl letošní zápas v Hodoníně, kde jsme jeli pouze ve čtyřech hráčích do pole a s jedním brankářem,“ řekl místopředseda Kreželok.

Třinečtí dodnes nejradši vzpomínají na sezonu, kdy je vedl italský kouč Andrea Bucciol, pod jehož vedením se v elitní soutěži poprvé zachránili a dokonce se dostali do play off. Jenže v dalším ročníku získali jen deset bodů, spadli do druhé ligy a z té už se nevyhrabali. Teď klub, který byl založený v roce 1999, končí úplně. „Náš klub pro tuto chvíli zavírá dveře a opouští futsalovou scénu,“ uzavřel Kreželok.