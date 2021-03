Sokolky z Frýdku-Místku nejprve své soupeřky porazily doma a následně uspěly také ve Šternberku, kde vyhrály hladce 3:0 na sety.

Hostující hráčky dominovaly a Šternberku postupně dovolily uhrát jen 15 a dvakrát 17 bodů. „Soupeř nás zaskočil, vletěl na nás jako tajfun, od začátku utkání podával velmi kvalitní výkon. Bylo vidět, že se na nás soupeřky dobře připravily. Naše zkušené hráčky to zaskočilo,” prohlásil po zápase trenér domácího týmu Jan Drešl.

To hostující kouč Leoš Chalupa byl pochopitelně spokojený. „Jsem velice rád, že jsme potvrdili to, co jsme si dali dnes za úkol – přehrát soupeřky. Dařilo se nám i díky tomu, že trenér Šternberka vystřídal klíčové hráčky, kterým se v utkání nevedlo,” prohlásil.

Frýdek-Místek tak v boji o deváté místo vede 2:0 a v příštím domácím utkání může sérii už ukončit. „Soupeřky dnes působily celkem odevzdaně. Ze začátku utkání se nám podařilo získat náskok, který jsme si dokázaly, i přes naše tradiční chyby, udržovat ve všech setech do vítězného konce,” dodala kapitánka hostujících Sokolek Daniela Pavelková.

TJ Sokol Šternberk – TJ Sokol Frýdek-Místek 0:3 (-15, -17, -17)

Stav série: 0:2. Rozhodčí: Možnár, Ištvanech. Bez diváků.

Frýdek-Místek: Uhrová, Pavelková, Hadáčková, Staňková, Borovcová, Mitrega, libero Teperová. Střídaly: Tkáčová, Petrová, Grygarová, Koloničná. Trenér: Chalupa.