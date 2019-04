Zatímco Ostravanky vstoupí do víkendového play-off jako favoritky, frýdecko-místecké volejbalistky do něj půjdou v naprosto opačném postavení.

Sedmé sokolky totiž narazí na druhý tým po základní části – SK UP Olomouc. „Do play-off sice nejdeme v roli favoritek, ale možná to bude pro nás tak lepší. Nikdo od nás nečeká, že bychom přes Olomouc prošly, takže ani ta nervozita není na místě," myslí si frýdecko-místecké libero Natalie Radivojevičová. „Na druhou stranu ale náš výkon není v poslední době optimální. Do čtvrtfinále jdeme s tím, že si zahrajeme minimálně ještě tři zápasy proti opravdu kvalitnímu soupeři. Navíc se vzájemně velmi dobře známe. Pokud každá z nás podá nadprůměrný výkon, můžeme protivníka potrápit," burcuje před čtvrtfinálovou sérií Radivojevičová. V podobném duchu mluví i smečařka Andrea Štrbová, která se v loňské sezoně radovala s Frýdkem ze zisku bronzové medaile. „Na zápasy s Olomoucí se samozřejmě těšíme. Jsme outsideři, takže nemáme co ztratit. Ba naopak, můžeme jen překvapit. Pokusíme se ze sebe dostat maximum. Olomouc, to jsou samé zkušené hráčky. My jsme naopak mladý tým. Můžeme proti nim uspět pouze bojovným výkonem," přeje si Štrbová.