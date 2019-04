Zatímco v loňském roce bojovaly touto dobou frýdecko-místecké juniorky o postup do nejvyšší soutěže, letos si už zahrály o mety nejvyšší. Sokolky měly totiž natolik úspěšnou sezonu, že se dokázaly probojovat mezi elitu. „Bývá takovým pravidlem, že tým, který do extraligy postoupí, tak se první rok spíš rozkoukává a většinou končí ke konci tabulky, nebo v lepším případě v jejím středu. Holkám se však letos povedla neskutečná věc, když si svými výkony vysloužily účast na finálovém turnaji, který se konal v Liberci,“ hlásila pyšně trenérka frýdecko-místeckého týmu Alexandra Dedková.

Na sever Čech se podívalo šest nejlepších českých družstev, které zde ve čtyřech dnech bojovaly o titul Mistra České republiky.

Týmy byly rozděleny do dvou skupin po třech družstev. První dva celky pak ze skupiny postoupily do semifinále, týmy na třetích místech si to mezi sebou rozdaly o konečné páté a šesté místo. „Holky ve finálovém turnaji prokázaly obrovskou touhu a také i volejbalovou kvalitu. Po obrovském boji porazily Šternberk 3:2 a tímto výsledkem si tak zajistily postup do bojů o medaile,“ chválila svůj tým trenérka Dedková.

V dalších zápasech už sice sokolky tak úspěšné nebyly, ale i konečné čtvrté místo v extraligové elitě znamená obrovský úspěch frýdecko-místeckých děvčat. „Naše umístění je velice cenné a myslím si, že určitě zaslouží obdiv a uznání. Holkám musíme opravdu pogratulovat,“ dodala asistentka hlavní trenérky Denisa Kavková.

Výsledky:

Semifinále: VK Dukla Liberec – TJ Sokol Frýdek-Místek 3:0 (16, 17, 21)

Rozhodčí: Pítr, Kmoníček. Doba hry: 66 minut.

Frýdek-Místek: K. Foltýnová 1, Chytílková 2, M. Foltýnová 1, Petrová 11, Vojtková 9, Grygarová 1. Libera: Hendrychová, Janouškovcová 1. Střídaly: Hasalíková 4, Hennerová, Březinová 1. Trenérka: Alexandra Dedková.

SGLD Brno – PVK Olymp Praha 3:0 (18, 22, 17).

O 3. místo: TJ Sokol Frýdek-Místek – PVK Olymp Praha 0:3 (-21, -14, -14)

Rozhodčí: Lenert, Pítr. Doba hry: 69 minut.

Frýdek-Místek: K. Foltýnová 3, Chytílková 4, Březinová 6, Petrová 8, Vojtková 4, Grygarová 1. Libera: Janouškovcová, Hendrychová. Střídaly: Zajícová 1, Foltýnová 2, Hennerová. Trenérka: Alexandra Dedková.

Finále: VK Dukla Liberec – SG LD Brno 1:3 (-22, -17, 19, -12). O 5. místo: Volejbal Plzeň – TJ Sokol Šternberk 3:0 (22, 20, 21).

Konečné pořadí: 1. SG LD Brno, 2. VK Dukla Liberec, 3. PVK Olymp Praha, 4. TJ Sokol Frýdek-Místek, 5. Volejbal Plzeň, 6. TJ Sokol Šternberk.