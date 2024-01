/FOTOGALERIE/ To bylo něco! Na Hané volejbalistky Sokola Frýdek-Místek v sobotu prohrávaly 1:2 na sety, ale zápas 20. kola extraligy v Olomouci dokázaly dotáhnout do zkráceného tie-breaku a v něm domácího favorita porazily 15:11.

Volejbalistky TJ Sokol Frýdek-Místek bojují o účast v play-off extraligy. | Foto: TJ Ostrava/Pavel Netolička

„Musím pochválit všechny holky. Neskládaly hlavu, když se nám zrovna nedařilo. Hrály jsme konečně jako tým to, co trénujeme a konečně se nám to vrací,“ radovala se zkušená blokařka a kapitánka Frýdeku-Místku Veronika Stružková z výhry 3:2 a zisku dvou bodů.

„Navázaly jsme na výkon z Ostravy - obranou, pohybem a hlavně v poli,“ vrátila se trenérka Sokolek Alexandra Dedková ještě k předcházejícímu kolu. Její tým v něm vedl 2:1 na sety, ale nakonec čtvrteční derby prohrál 2:3.

Na Hané se naopak dokázal zvednout za nepříznivého stavu. „První set nebyl úplně zlý. Ve druhém se nám podařilo vyhrát, zlepšily jsme se a podpořily to konečně výborným útokem,“ potěšil trenérku Frýdku-Místku obrat, který vedl k pátému vítězství v této sezoně.

Sokolky v sobotu přehrály Olomouc také v dalších činnostech - na esa z podání 8:6 a na body z bloků 7:5. „Ve čtvrtém a v pátém setu se nám povedlo ubránit jejich univerzálku, která je hlavní oporou týmu,“ upozornila kapitánka Sokolek, které jsou v tabulce osmé, na dvaadvacetiletou ukrajinskou volejbalistku Annu Artyshuk, autorku 27 bodů Hanaček.

„Doufám, že budeme sbírat další body do tabulky, protože chceme hrát play-off. Musíme na tento zápas navázat,“ připomenula Veronika Stružková nadcházejí duel se sedmým KP Brno v sobotu ve Frýdku-Místku.

Extraliga volejbalistek – 20. kolo:

Šantovka Olomouc – Sokol Frýdek-Místek 2:3 (18, -27, 19, -20, -11)

Rozhodčí: Vachutka a Činátl, čas: 122 min., diváci: 150.

Olomouc: Nowak 12, Artyshuk 27, Farská 5, Nečasová 8, Shevkenek 2, Fedchuk 17, libero Chaloupková – Šotkovská 10. Trenér: Jan Drešl.

Frýdek-Místek: Petrová 7, Fukalová 6, Doshkova 23, Agbolossou 14, Strušková 7, Dvořáčková 1, libero Kulová – Murillo 17, Krejčí. Trenérka: Alexandra Dedková.