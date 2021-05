Sokolky přišly o čtyři hráčky. Náhradu hledají i v Polsku

Volejbalistky Frýdku-Místku do letošního play off neprošly a nakonec skončily deváté. V příští sezoně by chtěly hrát výš.

Volejbalistky Frýdku-Místku by se příští rok rády dostaly do play off. | Foto: Pavel Netolička

Sokolky měly před začátkem sezony jasný cíl, kterým byl postup do play off. O to bojovaly dlouho, svou misi ale nedotáhly do zdárného konce, a nakonec na ně zbyla jen série o deváté místo, ve které zdolaly Šternberk. „Myslím, že jsme mohli skončit lépe. Klidně na sedmém nebo osmém místě,” řekl pro Deník předseda klubu Jiří Zaoral. Sokolky hodně doplatily na koronavirus. „Dopadli jsem asi nejhůř, měli jsme dvě karantény, pak se nám přehazovaly zápasy. Chybělo nám i více štěstí v koncovkách,” dodal. Shání smečařky Frýdek-Místek půjde do nové sezony bez čtyř hráček. Pavelková a Uhrová čekají rodinu, Borovcová se Staňkovou odešly jinam. Kádr Sokolek naopak posílila Diatková, která dorazila z Přerova, po zranění se pak vrátila i Přibylová. A v kabině by se mohly objevit i další nové tváře. „Sháníme ještě dvě smečařky. Díváme se i do Polska,” přiznal Zaoral. Volejbalistky z Beskyd se v současné době schází třikrát týdně. Takto budou trénovat do konce června a v červenci budou mít dovolenou. „Od srpna se pak začneme připravovat na novou sezonu. Čeká nás i týdenní soustředění na horách,” prozradil Zaoral, který doufá, že v příští sezoně už Sokolky proniknou do vyřazovacích bojů. „Snad se odloupneme od devátého místa a dostaneme se do vyřazovacích bojů. Uvidíme, jak se nám podaří doplnit kádr," uzavřel.

