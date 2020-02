Právě tristní výkon proti přerovským hráčkám v minulém kole stálo za odvoláním hlavního trenéra sokolek Jaroslava Vlka. „Ty výsledky nebyly v poslední době vůbec optimální, proto jsme se rozhodli pro změnu na trenérském postu,“ řekl předseda TJ Sokol Frýdek-Místek Jiří Zaoral. Domácí hráčky tak v duelu s Královopolankami vedla Alexandra Dedková, která se tak na lavičku sokolek vrátila v roli hlavní trenérky po několika měsících.

A na výkonu frýdecko-místeckých volejbalistek byla změna ihned poznat. Tým bojoval, výborný výkon předvedly především smečařky Borovcová se Šnellyovou. Přesto zase až tak jednoduché střetnutí to nakonec nebylo.

V závěru první sady se totiž soupeřky z Brna dostaly do vedení 13:18, 16:20 a 20:23, přesto to byly sokolky, které lépe zvládly koncovku a se štěstím si připsaly úvodní bod. Ve druhém setu byl vývoj trochu opačný. Frýdek se v polovině setu ujal vedení 13:6 a vypadalo to na zdárný průběh. Jenže Jihomoravanky dotáhly set na 20:20, v koncovce opět měly navrch 21:23, jenže mírná nervozita je podruhé v zápase zradila a domácí celek otočil set ve výhru 26:24. Třetí sada se od samého začátku až do konce lépe vyvíjela pro domácí hráčky, které si připsaly třetí bod a mohly se zaslouženě radovat z třísetového vítězství.

„Z naší strany to byl hodně špatný zápas. Vůbec jsme nezvládly koncovky prvních dvou setů, ale nejzásadnější bylo, že jsme udělaly hodně chyb. S tolika chybami na útoku a na podání se nedá vyhrát,“ komentovala dohrávku brněnská kapitánka Šárka Šloufová. „Holky si za dnešní výkon tři body zaslouží. Předvedly naprosto soustředěný kolektivní výkon,“ zářila po utkání spokojeností domácí trenérka Alexandra Dedková.

Do konce nadstavbové části zbývá extraligovým volejbalistkám odehrát tři kola. Hráčky Frýdku-Místku pocestují v sobotu 29. února do Šternberku. Sokolské derby má začátek střetnutí naplánován na 17 hodinu.

SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK – KRÁLOVO POLE BRNO 3:0 (24, 24, 19)



Rozhodčí: Kovář jun., Slezák. Diváci: 100. Doba hry: 81 min.

Frýdek-Místek: Borovcová 11, Hadáčková 8, Šnellyová 14, Pluhařová 5, Jurčíková 8, Uhrová 2. Libero: Teperová. Střídaly: Petrová, Šprochová 1, Grygarová. Trenérka: Alexandra Dedková.