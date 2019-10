„Na příští domácí zápas mají všichni vstup zdarma. Za každého člověka, který dorazí, zaplatí vstupné hráčky ze svých platů. Jestli tady některé hráčky chtějí hrát volejbal za peníze, měly by si uvědomit, že někteří lidé dřou ve fabrikách osm hodin denně,“ nebral si trenér domácího celku Radim Vlček servítky.

„Soupeř si zasloužil vyhrát díky projevu, touze po vítězství a koncentraci. Výborně plnil pokyny trenéra Vlka,“ pochválil Radim Vlček soupeře, který by v případě další prohry nejspíš měnil trenéra. „Největší kontrast byl na servisu. My jsme tam byli trapní, stejně tak na přihrávce,“ dodal domácí kouč.

„Přijeli jsme si tu pro tři body a ty máme, takže jsme samozřejmě spokojeni. Na zápas jsme byly správně vyhecované a koncentrované,“ řekla po utkání hostující kapitánka Veronika Šnellyová. „Pro nás je to velmi důležité vítězství. Soupeřky jsme zatlačili podáním, o to lehčí jsme to pak měli s obranou na síti. Celé družstvo zahrálo koncentrovaně, šlo si za vítězstvím,“ pochválil své svěřenkyně trenér sokolek Jaroslav Vlk.

Jeho svěřenkyně už ve středu čeká pohárové střetnutí v Novém Jičíně. Vítěz tohoto utkání pak bude v lednu hrát doma s Prostějovem. V extralize se pak sokolky představí doma proti Olympu Praha. Toto utkání je na pořadu v sobotu 26. října od 17 hodin.

VOLEJBAL PŘEROV - SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK 0:3 (-23, -20, -20)

Rozhodčí: Spáčil, Horký. Diváci: 253. Doba hry: 72 minut.

Frýdek-Místek: Uhrová 3, Pluhařová 9, Tkáčová 6, Šnellyová 22, Borovcová 1, Jurčíková 7. Libero: Teperová. Střídaly: Šprochová 7, Petrová. Trenér: Jaroslav Vlk. (něm)

TABULKA PO 7. KOLE

1. VK UP Olomouc 7 5 1 0 1 18:5 17

2. VK Šelmy Brno 7 4 2 1 0 20:9 17

3. TJ Ostrava 7 5 0 1 1 17:9 16

4. VK Prostějov 7 4 1 0 2 16:9 14

5. Olymp Praha 7 4 0 0 3 13:10 12

6. VK Dukla Liberec 7 2 1 0 4 12:16 8

7. VK Královo Pole 7 1 2 1 3 12:17 8

8. Frýdek-Místek 7 1 1 1 4 9:17 6

9. Volejbal Přerov 7 1 0 1 5 8:19 4

10. Sokol Šternberk 7 0 0 3 4 7:21 3