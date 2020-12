Hostující tým byl od začátku aktivnější a udržoval si několikabodový náskok, pak Sokolky sice srovnaly na 17:17, v koncovce byl ale úspěšnější Olymp, který první sadu vyhrál 25:21. „První set byl vyrovnaný, pak jsme ale úplně odešly,“ uvedla kapitánka domácího týmu Daniela Pavelková.

Pražanky totiž další dvě sady ovládly shodně 25:13 a zaslouženě vyhrály 3:0 na sety. „Olymp hrál to, co potřeboval, a udělal si z nás trhací kalendář. Je to škoda, protože jsme je uměly vždy doma potrápit,“ mrzela porážka Pavelkovou.

A moc důvodů k radosti neměl ani kouč Sokolek Leoš Chalupa. „Soupeř byl ve všech činnostech lepší, hodně nás trápil i servisem,“ prohlásil.

Zato Pražanky splnily to, s čím do Beskyd přijely. „Dnes jsme to dobře zvládly, dobře jsme servírovaly a bránily. Díky tomu jsme soupeře nepustily moc do hry,“ uvedla kapitánka Olympu Pavlína Šimáňová.

Sokolky čeká v letošním kalendářním roce ještě jeden zápas, který sehrají ve čtvrtek v Ostravě. „Musíme se na poslední kolo připravit a zlepšit úplně vše,“ nabádá Pavelková své spoluhráčky.

TJ Sokol Frýdek-Místek - PVK Olymp Praha 0:3 (-21, -13, -13)

Rozhodčí: Kubinec, Kavala. Bez diváků.

Frýdek-Místek: Mitrega, Grygarová, Pavelková, Tkáčová, Šnellyová, Petrová, libero Teperová. Střídaly: Borovcová, Staňková, Hadáčková. Trenér: Chalupa.