Volejbalistky extraligového Frýdku-Místku stále čekají na svou první letošní výhru. Tentokrát na domácí půdě přivítaly Šternberk, který si odvezl vítězství 3:0 na sety.

Sokolky zase padly. | Foto: Ivan Němeček

Přestože v prvním setu domácí vedly už 19:14, sadu nakonec ztratily. Těsná byla také koncovka druhého setu, ovšem i ten nakonec patřil hostující hráčkám. „Ve dvou setech jsme vedly o čtyři body, ale nebyly jsme schopné koncovky uhrát do konce. Je to škoda, protože zkušenosti by měly být spíše na naší straně,“ mrzely ztracené sady kapitánku Frýdku-Místku Danielu Pavelkovou.