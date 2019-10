V průběhu úvodní sady si hostující volejbalistky udržovaly několikabodový náskok, kdy vedly již 17:22. Domácí hráčky se ovšem nevzdaly a velkou bojovností dokázaly koncovku prvního setu ještě zdramatizovat (23:23). O zisku body rozhodly Brňanky až proměněným čtvrtým setbolem.

To druhá sada byla již v naprosté režii Královopolanek, které set vyhrály hladce 14:25. Když pak ve třetí části zápasu sokolky prohrávaly 0:4 a 5:8, vypadalo to na rychlý konec střetnutí. Sokolkám se následně podařilo vrátit do utkání, zvrátily nepříznivý vývoj na svou stranu a set s přehledem vyhrály poměrem 25:15.

Vyhraná sada domácí tým nabudila a i v dalším průběhu utkání hrály sokolky prim. Výhra 25:21 znamenala srovnání průběžného stavu na 2:2 a o zisku bonusového bodu rozhodoval tie-break. V něm se to pověstné štěstíčko přiklonilo nakonec k soupeři, který po výhře 13:15 slavil ve Frýdku-Místku vítězství v pěti setech. „Ten obrat z 0:2 na 2:2 těší, ale je škoda, že jsme nedokázaly zvládnout koncovku pátého setu. Určitě bych ale chtěla za dnešek vyzdvihnout výkon Kláry Tkáčové, která nám hodně pomohla k obratu,“ pochválila svou spoluhráčku frýdecko-místecká kapitánka Veronika Šnellyová. „Když máte takto rozehraný zápas, vedete 2:0 a i třetí set vám zprvu vychází, je škoda, že se pak z toho stane takové drama. Soupeřky začaly lépe servírovat, čímž se dostal zpět do hry. Pátý set, to je už loterie, která nám naštěstí vyšla,“ usmíval se po zápase hostující trenér Matúš Kalný.

Další utkání sehrají sokolky v sobotu 19. října, a to na palubovce svých soupeřek v Přerově. Utkání začíná v 18 hodin.

SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK – VK KRÁLOVO POLE 2:3 (-26, -14, 15, 21, -13)

Rozhodčí: Kubinec, Peloušek. Diváci: 150. Doba hry: 128 minut.

Frýdek-Místek: Jurčíková 11, Uhrová 6, Pluhařová 14, Vašinová K. 2, Petrová 3, Borovcová 14. Libero: Teperová. Střídali: Tkáčová 12, Šprochová 1, Šnellyová 9, Grygarová 1. Trenér: Jaroslav Vlk.

KP Brno: Pavlíková 11, Šunderlíková 26, Kvapilová 7, Šloufová, Carpentier 23, Podhrázká 2. Libero: Digrinová. Střídali: Judlová, Grabovská 2, Stráská 2, Kuníková 1, Bukovská 6. Trenér: Matúš Kalný.