Frýdek-Místek – Hry IV. zimní olympiády dětí a mládeže, které se konaly v minulém týdnu v Liberci a okolí, jsou již minulostí. Zdejší akce se zúčastnily i dvě členky frýdecko-místeckého klubu BK, které soutěžily v rychlobruslení (kategorie mladší žákyně).

RYchlobruslařské závody na olympiády dětí a mládeže ČR v Liberci. | Foto: Denik/Petr Simr

Na obě mladé dívky čekaly v Liberci čtyři závody. Nejprve to byl sprint, poté závod na 500 m, závod na 3 kola a závěrečná štafeta (mladší žákyně společně se staršími). A jak si Terezie Šostá (žákyně 7. třídy na 1. ZŠ ve Frýdku) s Dominikou Kraussovou (žákyně 5. třídy na 8. ZŠ v Místku) nakonec vedly? „Holky nám udělaly obrovskou radost. Ve sprintu dojela Terka na prvním místě a hned za ní na druhé pozici Dominika. V závodě na 500 metrů si Šostá zopakovala vítězství, škoda jen, že Domča několikrát upadla a nedostala se tak do semifinále. Také závod na tři kola se stal kořistí Terky Šosté, Dominika dojela pátá. V závěrečné štafetě zajely holky vynikající druhé místo, když startovaly společně se staršími žákyněmi Klárou Vrbickou z Karviné a Lucií Drozdovou z Třince,“ přiblížil skvělé výsledky Milan Brzý z frýdecko-místeckého klubu BK.

Právě oddíl BK Frýdek-Místek působí ve zdejším městě již osm let, což jsou přesně dva olympijské cykly. Terezie Šostá se bruslení věnuje osmým rokem, Dominika Kraussová bruslí jen o jeden rok méně. „V hlavní sezoně holky trénují již od 20. července. Navíc ještě vždy absolvují jedenáctidenní jarní přípravu. Jejich úspěch a časy, které zajely, potvrzují kvalitní sportovní trénink a také jejich zodpovědný přístup k přípravě na ZODM. Dominika navíc prošla před olympiádou drobným nachlazením, takže vynechala i část tréninků. V závodech to ale nebylo znát. Prostě pokud je z čeho brát, tak se to dá zvládnout, i když člověk není zcela fit. Pro obě naše závodnice to musel být obrovský zážitek. Již zahajovací ceremoniál zanechal na nich úžasný dojem. Vyšlo totiž počasí, bylo mnoho sněhu, mráz a povětšinu modrá obloha se sluncem,“ doplnil Brzý.

Takovou pikantností může být, že obě frýdecko-místecké závodnice se věnují ve Frýdku-Místku krasobruslařskému sportu. Do Liberce ovšem odjely soutěžit v rychlobruslařské kategorii. „Mezi dívkami soutěžily nejen krasobruslařky, ale dokonce i hokejistky. Holky však musely všechny závody absolvovat na svých bruslích. Dlouhé nože pro rychlobruslení byly na této akci zakázány,“ objasnil pravidla trenér Milan Brzý.

Terezie Šostá, která kralovala ve všech soutěžních disciplínách, si od sportu příliš neoddechne. Již další pátek a sobotu na ní čeká Mistrovství České republiky, které se koná v Brně. „Doufám, že liberecký úspěch zvedne holkám patřičně jejich sebevědomí, které jim zatím v krasobruslařských závodech chybí,“ přeje si Brzý.

A kde se bude Olympiáda dětí a mládeže v roce 2012 konat? To teď ještě není vůbec jisté. Kandidátů na pořadatelství této vrcholné sportovní soutěže České republiky pro žáky druhého stupně totiž stále přibývá. Předběžně zatím svůj zájem deklarovali zástupci hned tří krajů – Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského.

Výsledky – rychlobruslení (sprint – mladší žákyně): 1. Terezie Šostá 16.05 s, 2. Dominika Kraussová 16.19 s (obě Moravskoslezský kraj), 3. Michaela Jančová 16.39 s (Středočeský kraj), 4. Kristýna Šimečková 16.52 s (Karlovarský kraj), 5. Michaela Kocková 17.07 s (Pardubický kraj). Rychlobruslení (500 m – mladší žákyně): 1. Terezie Šostá 1:08.72 min, 2. Michaela Jančová 1:09.57 min, 3. Kristýna Šimečková 1:09.63 min, 4. Simona Hoskovcová 1:13.95 min (Středočeský kraj), 5. Barbora Patočková 1:16.03 min (Praha). Rychlobruslení (závod na 3. kola – mladší žákyně): 1. Terezie Šostá 44.18 s, 2. Kristýna Šimečková 44.33 s, 3. Simona Hoskovcová 44.81 s, 4. Michaela Jančová 45.23 s, 5. Dominika Kraussová 45.34 s. Celkové pořadí ve víceboji: 1. Terezie Šostá 375 b, 2. Kristýna Šimečková 260 b, 3. Michaela Jančová 260 b, 4. Simona Hoskovcová 225 b, 5. Dominika Kraussová 209 b.

Štafety (závod na 16 kol mladších a starších žákyň): 1. Jihomoravský kraj 3:55.66 min, 2. Moravskoslezský kraj (Terezie Šostá, Dominika Kraussová, Lucie Drozdová, Klára Vrbická) 3:58.51 min, 3. Středočeský kraj 3:58.88 min, 4. Olomoucký kraj 4:05.22 min, 5. Karlovarský kraj 4:08.04 min, 6. Praha 4:11.16 min.

CELKOVÉ HODNOCENÍ KRAJŮ



Pořadí podle bodování (od 1. do 6. místa v jednotlivých závodech): 1. Liberecký kraj 175 bodů, 2. Jihomoravský 100, 3. Vysočina 91, 4. Moravskoslezský 87, 5. Pardubický 86, 6. Zlínský 83, 7. Ústecký 69, 8. Královéhradecký 68, 9.–10. Středočeský a Karlovarský 58, 11. Praha 48, 12. Jihočeský 43, 13. Olomoucký 42, 14. Plzeňský 37.



Pořadí podle zisku medailí: 1. Liberecký kraj, 24 zlatých – 16 stříbrných – 13 bronzových, 2. Moravskoslezský 10 – 6 – 6, 3. Jihomoravský 6 – 6 – 8, 4. Zlínský 6 – 3 – 4, 5. Vysočina 4 – 10 – 7, 6. Královéhradecký 4 – 7 – 2, 7. Pardubický 4 – 4 – 6, 8. Plzeňský 4 – 4 – 1, 9. Ústecký 3 – 4 – 4, 10. Středočeský 2 – 4 – 8, 11. Karlovarský 2 – 3 – 5, 12. Praha 2 – 2 – 1, 13. Olomoucký 2 – 1 – 3, 14. Jihočeský 0 – 3 – 5.