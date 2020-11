"Pro profesionální sportovce jde o zaměstnání, i to byl jeden z důvodů, proč se vláda rozhodla toto umožnit," řekl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). "Nejde ovšem v žádném případě o rozvolňování, a rozhodně o plošné rozvolňování. Jde o udělenou výjimku, při které se musejí dodržet přísná hygienická nařízení," dodal ministr.

O jaké půjde, teprve ministerstvo upření. "Obecně by to mělo být něco podobného jako u fotbalu, tedy mimo jiné pravidelné plošné testování," řekl ČTK mluvčí Národní sportovní agentury Jakub Večerka. Podrobnosti oznámí zástupci NSA na úterní tiskové konferenci.

"Je zde veliká výhoda oproti ostatním aktivitám v tom, že je možné, abychom tyto skupiny izolovali uvnitř uzavřených sportovišť a budou podrobeni opatřením nastaveným hygienou," dodal Blatný.

Možnost mají všichni, ale nemusejí ji využít. "Víme o tom, že nejvyšší fotbalová liga má ta opatření nastavená vysoko a velmi bezpečně. Chtěli jsme umožnit i ostatním profesionálním sportům, aby mohly fungovat. Jsme si vědomi toho, že ne všechny profesionální soutěže možná budou schopny tyto podmínky dodržet a aplikovat," uznal Hnilička. Dá se očekávat, že předepsaná opatření budou finančně i organizačně náročná.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se i nadále budou všechny soutěže odehrávat bez diváků.

Vláda schválila obnovení profesionálních sportovních soutěží, které budou schopné splnit přísně nastavené hygienické podmínky. Dále bude umožněno sportovcům chodit do zaměstnání, tj. profesionálové budou trénovat i ve vnitřních sportovištích. Více info TK @sportagentura út 10:00 pic.twitter.com/5wdQNnlIqZ — Milan Hnilička (@MilanHnilicka) November 2, 2020

Sportovní zápasy se naposledy konaly 11. října, od následujícího dne nemohli sportovci včetně profesionálních ani trénovat ve vnitřních prostorech. Výjimku prozatím dostávaly fotbalové týmy pro domácí zápasy Evropské ligy, měl ji například i tenisový turnaj WTA v Ostravě.

I to byl jeden z důvodů, proč kapitáni fotbalistů Slavie, Sparty a Liberce v otevřeném dopise požádali premiéra Andreje Babiše (ANO), aby se v Česku opět rozehrály profesionální soutěže a kluby směly plnohodnotně trénovat a netrpěly během mezinárodním soutěžím nedostatek praxe.

Tréninky v hale

Ještě hůře na tom byli hokejisté a další zástupci individuálních i kolektivních sportů, kteří ani nesměli do hal. Řada hokejových klubů trénovala například na venkovním kluzišti ve středočeské Dobříši, některé celky i reprezentační výběry jednotlivců vyrážely do zahraničí. Plnohodnotná příprava to ale nebyla.

Hnilička proto ocenil, že jeho několikatýdenní snaha dospěla k úspěšnému konci. Páteční prodloužení vládních restrikcí totiž prodloužilo i omezení pro sport do 20. listopadu, kdy nově končí nouzový stav.

"Velmi kvituji, že tohle vláda projednala. Bude se jednat o výjimky, které bude posuzovat hlavní hygienička Jarmila Rážová. Slibuji si od toho také to, že nám bude umožněno dívat se na sportovní odvětví, která máme rádi. Zjednoduší nám to situaci, kdy musíme zůstat doma. Zareagovali jsme na to, že celá Evropa ještě běží na sportovním poli," uvedl Hnilička.