„Na to, že jsem v minulém týdnu skrečoval zápas a nevěděl, zda vůbec budu mistrovství hrát, tak jsem celkově šťastný,“ prohlásil Mekbib, kterého bolel zadní stehenní sval. Ačkoliv prohrál v prvním setu, podařilo se mu získat ten druhý. „Dan mi to vůbec neulehčil, neuvěřitelně zpřesnil hru a já naopak ztratil délku úderů. Od třetího setu jsem se vrátil k tomu, co fungovalo,“ popsal Solnický.

Ostravský hráč potom na kurtu dominoval a poslední výměnu zakončil přesným úderem do levého předního rohu. Vysílený Mekbib se pak skácel na zem.

„Celý týden jsem dělal výpady hlavně na pravou nohu, takže obě nohy jsou na tom špatně. Zraněný sval byl unavený, nedokázal jsem se udržet v úderech, byl všude pozdě, nezvládal moc pohyb do strany. Za finále jsem moc rád,“ dodal čtyřnásobný domácí šampion Mekbib.

Úřadující squashový mistr, který v průběhu turnaje ztratil pouze dva sety, výkon soupeře ocenil. „Není příjemné porazit zraněného soupeře, nejtěžší je to po psychické stránce. Já jsem se s tím vypořádal, Dan hrál ale skvěle,“ dodal Solnický, který má na svém kontě tři mistrovské tituly.

„Moc jsem usiloval o takový úspěch. Ani mi nebude vadit, když v následujících letech budou na mě soupeři pořádat hon,“ dodal ostravský squashista po triumfu ve skleněném kurtu v pražské v Galerii Harfa.