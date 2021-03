Úvodní duel, který hostila Odolena Voda, domácí po boji vyhráli 3:2. Beskydy ale v odvetě zabraly, zvítězily 3:1 a vynutily si rozhodující třetí zápas.

„Byl to stejný boj jako minulý zápas na Odolce. Tentokrát jsme vyhráli my. V pondělí se rozhodne, ale my jedeme na Odolku vyhrát,” prohlásil po utkání spokojený kapitán domácího týmu Tomáš Široký.

První set Beskydy vyhrály 26:24, druhou sady ale ovládli hosté. Chléb se lámal ve třetím setu, který Frýdek-Místek vyhrál poměrem 25:22. Ve čtvrtém dějství už domácí dominovali, zvítězili 25:10 a mohli začít slavit.

„Bylo to od začátku hodně neurovnané utkání z obou stran, možná i nervózní. Ani nevím, jestli vyhrál lepší, ale rozhodně ten čtvrtý set jsme lepší byli. Odolku jsme zlomili ve třetím setu jako nás oni ve čtvrtém u nich, takže jsme jim to vrátili,” uvedl kouč Beskyd Jakub Salon. „Teď jedeme vyhrát a ta matematická šance toho, že vyhrajeme konečně venku, už se nám hodně, hodně, hodně zvedá, takže věřím, že to prolomíme,” dodal.

Black Volley Beskydy – Aero Odolena Voda 3:1 (24, -22, 22, 10)

První utkání: 2:3. Stav série: 1:1. Rozhodčí: Kovář, Pecháček. Bez diváků.



Frýdek-Místek: August, Dolgopolov, Mečiar, Široký, Romanutti, Krysiak, libero Moník. Střídali: Mišek, Čechmánek. Trenér: Salon.