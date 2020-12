Zaměstnanec Třineckých železáren letos reprezentoval Českou republiku na mistrovství světa ve hře NHL, na kterém společně se svým parťákem ve čtvrtfinále trápil i favorizované Švédy. V Esport hokejové lize loni hájil barvy Komety, před novou sezonou ale posílil Třinec. „Měl jsem nabídku od Komety, abych u nich pokračoval. Nabídky byly také od dalších extraligových týmů, možná nabízely i lepší podmínky, ale já jsem se rozhodl, že budu hrát doma,“ řekl.

Co vás na třinecké nabídce zlákalo?

Už když jsem v Třinci hrál mistrovství světa, tak jsme se o tom začali bavit a řešili jsme, jestli tady nechci jít. Měl jsem možnost hrát zápasy ve Werk Aréně, což mě lákalo. I proto jsem nakonec zvolil Třinec.

Je pravda, že jste dostal z jiného klubu i profesionální nabídku?

To ano, bylo to z Olomouce. Ale nakonec jsem se rozhodl to nevyužít, i když už taková nabídka nikdy nemusí přijít.

Co od třineckého angažmá očekáváte?

Že budeme hrát o vítězství. Říká se těžko, jestli budeme útočit na titul, ale cílem je postup do čtvrtfinále a pak se uvidí. Budu mít dobré podmínky, budu hrát ve Werk Aréně, navíc budu doma. Toužím tady uspět.

Za Třinec bude hrát taky Jan Buday a Jakub Michálek. Jste se složením týmu spokojený?

Rozhodně. Kuba Michálek je bývalou jedničkou Hradce Králové, má velké zkušenosti a je to hráč na vysoké úrovni. Má zkušenosti a počítáme s tím, že je u nás využije a že nám hodně pomůže.

Prosazoval jste myšlenku, aby za každý tým hráli tři hráči, což se nakonec povedlo. Co vás k tomu vedlo?

Chtěl jsem, aby se tím zvýšila konkurence. Aby na mezinárodní úrovni bylo více Čechů. Jsem rád, že se to povedlo.

Třince loni skončil ve čtvrtfinále. Kdo letos bude patřit k největším favoritům soutěže?

Myslím, že Liberec, Litvínov, Plzeň a Mladá Boleslav. Na tu jsme loni narazili v semifinále s Kometou, Boleslav šla dál a pak to celé vyhrála.

Sportovním světem hýbe koronavirus. Jak ovlivnil vaše odvětví?

Momentálně jsme více na očích. Od doby, co vyšla hra NHL 21, tak tomu více hráčů věnuje svůj čas. Dostali jsme se více do povědomí.

Vy jste si letos zahrál i na mistrovství světa. Posunula vás tato zkušenost dopředu?

Můžu říct, že si mě hodně hráčů pamatuje. Píšou mi a chtějí poradit. Na mezinárodní scéně už o mě ví. Ale i proto jsou teď pro mě zápasy těžší, soupeři se na mě totiž soustředí a chtějí mě porazit.

Začátek sezony se blíží. Jste připravený?

Trénoval jsem častěji, od vydání hry NHL 21 až deset hodin denně. Teď už je to ale méně, spadl jsem do toho a natrénováno mám dost. Na sezonu jsem dobře připravený.