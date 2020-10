Vémola se vrátil vítězně, triumfoval i Kuzník

Kromě velké titulové bitvy Kozma vs. Kertesz bylo v rámci Oktagonu 17 vidět dalších šest duelů. Vítězný návrat prožil Karlos Vémola, který TKO ve třetím kole porazil Nora Thomase Robertsena. „Byl to sice jeden z mých nejhorších výkonů v Oktagonu, ale já jsem tohle vítězství potřeboval, Terminátor je zpátky. Vítězství je důležitý, teď je na řadě Baba Jaga (Václav Mikulášek), to bude easy fight, první kolo T.K.O. Já jsem vám říkal, že tenhle frajer není potrava, Baba Jaga skončí v prvním kole, pokud ne, pověsím rukavice na hřebík," prohlásil Vémola.

Po dvouleté pauze zapříčinou zraněním kolene se v Oktagonu ukázal i Matěj Kuzník. Po odstoupení Františka Fodora vzal zápas s Kuzníkem na poslední chvíli Štěpán Guba, kterého si fanoušci pamatují z jarního projektu Underground. A návrat ostravskému rodákovi vyšel, Gubu porazil ve druhém kole, když duel ukončil rozhodčí.

V dalších střetnutích ukončil brněnský Andrej Kalašník před limitem Nora OJ Johnsona, Polák Mateusz Strzelczyk si vyšlápl na favorizovaného Vlasta Čepa, Pavel Salčák si poradil s Petrem Bartoňkem a Tomáš Linh Le Sy podlehl Francouzi Mssaatovi.

Atraktivní podívaná trvala maximální možnou dobu, tedy pět pětiminutových kol. „První dvě kola jsem prohrál, ale od třetího jsem vypozoroval, že soupeř odchází fyzicky. V té chvíli jsem věřil, že pokud by šel zápas takto i dál až do konce, tak vyhraju. Jen jsem to držel, tlačil a nakonec se to na body podařilo utáhnout,“ popsal Kozma cestu, jak došel k triumfu.

Z vaší radostné reakce po vyhlášení lze vypozorovat, že jste si nebyl vítězstvím úplně jistý…

Kdykoliv když je zápas na body, tak si člověk nemůže být výsledkem jistý. Navíc to byl vyrovnaný duel. Když jsem se zpětně po návratu do Prahy s trenérem díval na záznam, tak souhlasím s rozhodčími, že jsem vyhrál, ale v té chvíli jsem si nebyl vědom, jak na tom jsem.

Sám jste zmínil, že první dvě kola patřila soupeři, v čem jste ale viděl důvody obratu?

V prvním kole mě trefil hlavou a asi jsem to potřeboval chvíli rozdýchat, navíc se mě stačil utahat wrestlingem. Mělo to ale spíše opačný efekt, protože se tím spíše unavil on. Postupem času jsem pak převzal iniciativu. Myslím, že jsem na tom byl fyzicky lépe.

Co pro vaší budoucnost obhajoba pásu znamená?

Každá výhra vás posune, i když v mém případě ne tolik v Oktagonu, kde jsem šampion. Je to další dobře vyplněné políčko na Sherdogu (internetová stránka věnující se statistikám MMA) a samozřejmě vyšší šance, že by se mohla ozvat nějaká zahraniční organizace. Je možné, že v prosinci budu zápasit zase v Rusku. Manažer mi nadhodil, že je tady tato možnost, tak uvidíme, jestli to bude platit. Víc budu vědět v příštích dnech. Případně budu čekat do února na Oktagon v Ostravě.

V současnosti se ale asi těžko plánuje, viďte?

Je to tak. Hlavně ani s tréninkem to není lehké, protože jsou zavřené gymy, nejde spárovat, takže se člověk spíše jen udržuje venku. Na žádnou velkou přípravu to není. Snad ale v Ostravě už budou moci být i diváci.

Jaké to bylo bez plných tribun?

Samozřejmě každý má radši diváky, protože vás to žene dopředu, zvlášť pokud máte v hledišti i své blízké. Já se ale připravoval na to, že to bude bez lidí, počítal jsem s tím, takže mě to nijak neomezilo.