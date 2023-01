Jejím asistentem se stal Číňan Xu Kai. „Je to povahově fajn člověk, znám ho řadu let, od polských trenérů i hráček vím, že je velký dříč. Může nás naučit nové tréninkové metody. Je to rodilý Číňan, který působí dvacet let v Evropě, to je ideální kombinace,“ těší se třiačtyřicetiletá rodačka z Havířova na spolupráci s čínským expertem.