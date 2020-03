Štěpánkovice – Větší část týdne sedá brzo ráno jeden z nejlepších českých žokejů Marek Stromský do svého vozu a vyráží směr Velké Karlovice. V obci, kde se točily populární seriály Doktor Martin a Strážmistr Topinka, má totiž své sídlo dostihová stáj Valencio. Šestačtyřicetiletý rodák ze Štěpánkovic pracuje u zkušeného trenéra Františka Holčáka.

Žokej Marek Stromský ze Štěpánkovic se možná představí opět v sedle Hegnuse. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

V součtu to pro patnáctinásobného účastníka slavné Velké pardubické, ve které byl dvakrát druhý, dělá denně přes dvě stě kilometrů za volantem. Marek Stromský dobře vnímá i situaci ohledně koronaviru, ale pro něj se nic nemění. Do práce prostě musí. „Koně nejsou auta, nemůžete je zavřít na měsíc do garáže,“ řekl mimo jiné v následujícím rozhovoru pro Deník. Nicméně i on je ve víru omezení.