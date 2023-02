„Byl to můj poslední skok,“ prozradil šestadvacetiletý český reprezentant z Dukly Frenštát v rozhovoru pro web skoky-net poté, co v neděli přistál na značce 156 metrů. „Myslím si, že výsledky mluví za vše, a dneškem jsem ukončil kariéru profesionálního skokana na lyžích. Dal jsem do toho všechno, bohužel to nevyšlo a jdu dál," vysvětlil důvod svého rozhodnutí.