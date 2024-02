Čeští tenisté vedou po sobotních dvouhrách v kvalifikaci o postup do skupinové fáze Davisova poháru nad Izraelem 2:0. Ve Vendryni u Třince pokračuje utkání v neděli.

Český daviscupový tým před utkáním ve Vendryni s Izraelem. Zleva Adam Pavlásek, Vít Kopřiva, Jiří Lehečka, kapitán Jaroslav Navrátil, Tomáš Macháč a Jakub Menšík. | Foto: Czech Davis Cup Team/Pavel Lebeda/sport-pics.cz

První bod získal domácímu favoritovi, který obhajuje čtvrtfinálovou účast z loňského ročníku, Jakub Menšík (127. hráč žebříčku ATP) po výhře na Jišajem Olielem (415.) 6:1, 7:6. Druhý bod přidal Jiří Lehečka (31.), jenž přehrál Daniela Cukiermana (465.) stejným výsledkem, tedy 6:1, 7:6.

Menšík musel po dominantním prvním setu bojovat o zisk toho druhého 69 minut a měl i namále. Za stavu 5:6 odvrátil hned tři setboly, v následném tie-breaku se pak vyhrabal ze stavu 2:4 a pěti vyhranými míči v řadě si došel pro vítězství.

„Zápas, i když to ze začátku v prvním setu nevypadalo, byl velice náročný. V prvním setu jsem ho k ničemu nepustil, v tom druhém už byl zápas velice kvalitní. Důležité chvíle jsem zvládl a podržel mě při nich servis. Toho si cením. Zvlášť, když člověk hraje doma a může tu mít rodinu a přátele. Fanoušci mě vyburcovali k nejlepším výkonům,“ vykládal šťastný Jakub Menšík.

V následujícím souboji Jiří Lehečka překvapení nepřipustil. Česká týmová jednička po bleskově zvládnuté první sadě urvala i tu druhou ve zvládnuté zkrácené hře a zajistila výběru kapitána Jaroslava Navrátila před nedělním pokračováním vedení 2:0 na zápasy.

„Nebyl to jednoduchý zápas. Už jsme spolu hráli před necelými dvěma lety, taky v Davis Cupu a taky mě ve druhém setu celkem trápil. Rozhodně to nebylo bez chyb, především ta druhá sada, ale hlavní je výhra a ta se počítá,“ řekl Jiří Lehečka bezprostředně po vítězném utkání přímo na kurtu.

Slavit postup bude moci český daviscupový tým již po nedělní čtyřhře, která se rozehraje ve 13 hodin a nastoupit by do ní měli Tomáš Macháč s Adamem Pavláskem proti Edanu Lešemovi a Royi Stepanovovi. Do následných dvouher jsou nominování Lehečka proti Olielovi a Menšík proti Cukiermanovi. Složení se ale ještě může měnit.

Vítězný tým postoupí do skupinové fáze Davisova poháru, která se uskuteční od 10. do 15. září. Vyřazovací fáze se odehraje v listopadu. Poražený celek bude hrát baráž o udržení v elitní skupině.

Češi se potkávají s Izraelem po necelých dvou letech. V roce 2022 vyhráli v baráži v Tel Avivu 3:1 na zápasy. Vzájemnou bilanci vedou 4:1 a také tentokrát jsou proti týmu kapitána Jonathana Erlicha favority.

Kvalifikace Davis Cupu (Vendryně, sobota 3. 2. 2024):



Česko – Izrael 2:0 po úvodních dvouhrách

Menšík – Oliel 6:1, 7:6 (7:4)

Lehečka – Cukierman 6:1, 7:6 (7:2)