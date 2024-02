Bleskovým a dominantním způsobem postoupili čeští tenisté do skupinové fáze letošního ročníku Davisova poháru. Rozhodující třetí bod získali v nedělní čtyřhře Adam Pavlásek s Tomášem Macháčem, kterým při vedení 4:1 v prvním setu souboje s dvojicí Daniel Cukierman, Edan Lešem první jmenovaný vzdal.

Češti tenisté vyhráli kvalifikační utkání Davisova poháru ve Vendryni u Třince s Izraelem, když v nedělní čtyřhře získali rozhodující třetí bod zleva Adam Pavlásek a Tomáš Macháč. | Foto: Czech Davis Cup Team/Pavel Lebeda/sport-pics.cz

„Není to samozřejmě cesta, kterou jsme chtěli dnes zvítězit. Bohužel i to patří ke sportu a někdy se to stává. Chtěl bych popřát Cukiermanovi rychlé uzdravení. Šlo vidět, že chudák nemohl na tu nohu ani došlápnout nebo nakročit,“ řekl Adam Pavlásek, zkušený devětadvacetiletý deblový specialista.

„Do zápasu jsme nastoupili ve výborné formě. První tři gamy jsme zahráli neskutečně a dvakrát je brejkli. Ač jsme hráli jen nějakých pět nebo šest gamů, předváděli jsme skvělý tenis. Jsem rád, že jsme potvrdili roli favoritů a poletíme znovu někam na finálovou skupinu,“ doplnil Adam Pavlásek.

Již za rozhodnutého stavu uspěl i Vít Kopřiva (115. hráč žebříčku ATP). Šestadvacetiletý reprezentant sice prohrál proti Orelu Kimhimu (456.) první set, ve druhém ale získal brzy jeho podání a vyrovnal. Rozhodl super tie-break, v němž Kopřiva otočil nepříznivý vývoj z 1:4 a po druhém mečbolu zvítězil 11:9.

Češi se potkali s Izraelem po necelých dvou letech, v roce 2022 vyhráli v baráži v Tel Avivu 3:1. Nyní ve Vendryni znovu potvrdili roli favoritů a vzájemnou bilanci vylepšili na 5:1. Svěřence kapitána Jaroslava Navrátila nyní čeká skupinová fáze, která se uskuteční od 10. do 15. září. Ta vyřazovací se odehraje v listopadu.

Kvalifikace Davis Cupu (Vendryně, neděle 4. 2. 2024):

Česko – Izrael 4:0

Menšík – Oliel 6:1, 7:6 (7:4)

Lehečka – Cukierman 6:1, 7:6 (7:2)

Pavlásek/Macháč – Cukierman/Lešhem 4:1 skreč

Kopřiva – Kimhi 3:6, 6:3, 11:9