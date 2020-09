Ta dokráčela z kvalifikace až k titulu, když v rozhodujícím třetím setu finále uštědřila čtvrté nasazené Rumunce Talabaové kanára. I s kvalifikací vyhrála Čeng osm zápasů v řadě, ve kterých prokázala, že se v ní ukrývá obrovský potenciál. „Byla o třídu jinde, než ostatní hráčky,“ všiml si ředitel turnaje Michal Otava.

„Je vysoká, měří 180 centimetrů, má vynikající postavu, super servis. I ve hře dává strašné rány. Fakt do toho pere. Hraje na maximálně riziko, žádná údržba. Nebylo to o jejich soupeřkách, ale o ní. Diktuje tempo hry. Když to tam sází, tak je schopna vyhrávat sety i 6:0, což se jí několikrát taky podařilo,“ podotkl Otava.

Rozdíl zaznamenal také v přípravě. „I v přístupu je jinde. Přišla ráno v půl osmé, půl hodiny byla v posilovně, pak přes hodinu trénovala, šla na zápas, dala si krátké volno a zase šla trénovat. Naprosto profi přístup, s ostatními hráčkami se to nedalo srovnat. Příští rok už určitě nepřijede, ta bude hrát grandslamy,“ má jasno Otava.

„Co vím od trenérů, tak hrávala ve slavné Bollettieriho akademii na Floridě, stejně tak v Nice u Mouratogloua. Poslední rok trénuje v Barceloně. Má za sebou juniorské granslamy, vždy byla ve své věkové kategorii do desítky. Má našlápnuto do světa velkého tenisu, brzy bude ve stovce,“ dodal Michal Otava.

Že je Čeng (405. na žebříčku WTA) hráčka budoucnosti, potvrzují i výsledky. Od restartu sezony získala už třetí titul na okruhu ITF. Ještě před triumfem ve Frýdku-Místku slavila na přelomu srpna a září v italském Cordenonsu a španělské Marbelle. Momentálně bojuje na turnaji v Přerově a letos se pyšní bilancí 28 výher a 5 porážek.