Tenisový kalendář ruší jednu velkou akci za druhou. Letos už došlo na French Open i Wimbledon a další turnaje budou určitě následovat. V České republice už je však tenis, samozřejmě s přísným dodržováním pravidel, povolený.

„Kurty ještě nebyly nachystány po zimě, ale v úterý, nejpozději ve středu, už zase začínáme. Záleží na počasí,“ uvedl Martin Komínek z Beskydského tenisového klubu z Frýdlantu nad Ostravicí. „Lidé už se nám ozývají. Mají totiž zájem o to, aby děti začaly sportovat,“ dodal.

Jeden na jednoho

Do normálu se ale život zdaleka nevrací. Dovoleny nejsou žádné zápasy, ale pouze tréninky. Na každé straně kurtu by měl stát jeden tenista, hrát však mohou bez roušek. „Doufáme, že časem budou spuštěny i soutěže, ale teď nikdo nic neví. Od začátku května jsme měli hrát zápasy, jenže teď zatím nic podobného nejde,“ řekl Komínek.

Na novou sezonu už se připravují také ve Frýdku-Místku. Například TK Tennispoint by se mohl otevřít okolo dvacátého dubna. „Byli jsme svázáni počasím, ještě na začátku dubna tady byl mráz. Ale už se na otevření připravujeme,“ řekl prezident klubu Jiří Vykoukal.

Tenisové dvorce budou sice otevřené, sociální zázemí ale prozatím všude zůstává uzavřeno. „Na začátku budeme fungovat v nějakém omezenějším režimu. Bude to složité a musíme to nějak vymyslet, aby to celé fungovalo,“ dívá se Vykoukal k příštím dnům.