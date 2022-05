Březina trénuje mladé talenty. Dceru bruslit naučím, ale nutit ji nebudu, říká

„Závod inspiruje ženy, které často nikdy neběhaly, zároveň je na tak vysoké úrovni, že nadchne profesionálky. Svou koncepcí přirozeně ukazuje cestu, jak si změnit život,“ prozradila bývalá atletka Zdenka Kusáková, která ho běžela čtyřikrát.

„Jsem doslova fascinován nepopsatelnou vlnou sounáležitosti a radosti. Už při příchodu, rozcvičování, povídání si mezi sebou je cítit něco, co jinde nenajdete. Každá závodnice chce zaběhnout svůj osobák, o něco usiluje, ale to, co je žene vpřed, není konkurence a vyhranění se vůči ostatním, ale pospolitost,“ přidal svůj postřeh ředitel závodu Oldřich Zvolánek.

ČESKÝ BĚH ŽEN 2018

„Program je vždy zaměřen i na děti. Je to jejich svátek, který tradičně navazuje na Český běh žen. Připravili jsme pro ně IT vesničku, minikurz první pomoci i výtvarné workshopy, skákadla nebo tejmnou stezku do pořádné divočiny," doplnila manažerka závodu Šárka Mokrá. Hudební doprovod letos obstará pouliční „balkánská“ dechovka.

Na jubilejní 10. ročník se zatím registrovalo na tisíc závodnic z celé ČR i Polska a hlásit se mohou až do 25. května.

Program 10. ročníku Českého běhu žen v Ostravě

9.15: WarmUp NW

9.30: Nordic Walking 2,5 km (po doběhu tombola pro účastnice 2,5 km Nordic Walking)

10.15: WarmUp děti (rodinný běh s dm)

10.30/10.50: Rodinný běh s dm

11.30: WarmUp 2,5 km

11.45: běh žen 2,5 km (po doběhu tombola pro účastnice 2,5 km běhu)

12.15: WarmUp 5 km

12.30: běh žen 5 km (po doběhu tombola pro účastnice 5 km běhu)

13.25: WarmUp 10 km

13.40 běh: žen 10 km (po doběhu tombola pro účastnice 10 km běhu)

15.00: vyhlášení Českého běhu žen na terasách Fóra Nová Karolina