/FOTOGALERIE/ Paráda! Čtyři tituly na otevřeném mistrovství Slovenska v thajském boxu vybojovali v Trenčíně závodníci třineckého klubu Como-3 gym. František Kludský dokázal finálový zápas ukončit způsobem k.o. už ve druhém kole, Olga Kvaiserová, Lucie Neaguová a Dominik Tabor zvítězili jasně 3:0 na body.

Bojovníci František Kludský, Olga Kvaiserová, Lucie Neaguová a Dominik Tabor z třineckého klubu Como-3 gym se stali mezinárodními mistry Slovenska v thajském boxu. | Foto: Jan Smekal

„Olga na Slovensku potvrdila, že je velice houževnatá a dokáže se postavit i o poznání zkušenějším soupeřkám. Navíc jím umí být nejen vyrovnaným protivníkem, ale v mnoha případech je dokáže předčít, což v Trenčíně jednoznačně potvrdila a může se tak zaslouženě radovat z titulu mistryně Slovenska ve váze do 54 kilogramů,“ hodnotil trenér Como-3 gym Martin Vaňka výkony Kvaiserové, která si ve finále poradil s Rebeccou Hodl z Rakouska.

Lucie Neaguová poměřila síly se soupeřkou Annou Korolkov z Ukrajiny zápasící za Slovensko. V tomto klání dokázala třinecká zápasnice rozdat spoustu přesně mířených úderů nohama. „Lucka předvedla velmi vyspělý a soustředěný výkon. Do puntíku splnila taktické pokyny, se kterými jsme do tohoto střetnutí šli. Celý zápas byl v její režii. Potvrdila kvality, které prokázala už v předešlých duelech. Proto se může radovat z dalšího velmi cenného titulu na slovenské půdě,“ konstatoval Vaňka.

V Trenčíně pak zažil velký come back Dominik Tabor, který nastoupil k zápasu po roce a půl. Jeho velmi slibně našlápnutou kariéru přibrzdilo vážně onemocnění, když bojoval s boreliózou. Do tréninkového procesu se vrátil vloni na podzim. Na šampionátu si mohl otestovat, jak na tom je po návratu do ringu.

„Na Dominikovi byla vidět ohromná chuť. Na to, že boxoval po tak dlouhé době, si počínal velmi dobře. Ještě sice není ve formě, ve které byl před onemocněním, ale odvedl skvělou práci. Velice mě svým výkonem potěšil. Zisk titulu mu zvedne sebevědomí a dodá chuť do další práce,“ poznamenal Vaňka.

Navzdory tomu, že má prozatím nejméně zkušeností ze čtveřice třineckých fighterů, počínal si František Kludský v ringu chvílemi až příliš sebevědomě. Finále s René Stojkou ze Žiliny ukončil způsobem kolenem k.o. těsně před závěrem 2. kola. „U Františka bylo znát, že se na zápas hodně těšil. Předvedl dominantní výkon, při kterém svému soupeři nedal žádnou šanci. Potvrdil, že je nesmírně tvrdý a agresivní boxer s ohromným potenciálem do budoucna,“ zdůraznil trenér Como-3 gym.

„Na Slovensku nám velmi pomohla reprezentantka Karolína Lagertha Klusová při přípravě na zápasy. I to je velmi důležité,“ uzavřel Vaňka.