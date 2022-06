OBRAZEM: Charitativní Těšínskou osmičku běžel i olympijským vítěz Krpálek

/FOTOGALERIE/ Nedělního 4. ročníku charitativního běhu Těšínská osmička Nadace Agel, do kterého se zapojil rekordní počet závodníků (více než 300), se zúčastnil také dvojnásobný olympijský vítěz v judu a nejlepší sportovec České republiky Lukáš Krpálek. „Se společností Agel spolupracuji řadu let, a tak se rád účastním závodu, který pomůže dobré věci,“ řekl Krpálek. „Možná na to nevypadám, ale běhám rád, i když ne tak rychle jako atleti," doplnil Krpálek.

Charitativní běh Těšínská osmička, 12. června 2022 v Českém Těšíně. Lukáš Krpálek. | Foto: Deník/Vladimír Pryček