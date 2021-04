Jedni hokejisté Třince teď válčí o extraligové zlato, ti druzí už ale mají po sezoně. Řeč je o třineckém týmu, který letos v esportové hokejové lize došel do čtvrtfinále.

Josef Stachura (vpravo) si letos v EHL zahrál za svůj Třinec. | Foto: archiv

Třinečtí před sezonou přivedli Josefa Stachuru, který loni Českou republiku úspěšně reprezentoval na mistrovství světa týmů ve hře NHL. Ani on ale slezskému esportovému týmu v EHL k medaili nepomohl. „Zpětně je to zklamání. Mysleli jsme si, že budeme výš. Že budeme hrát o titul, ale bohužel jsme to nedokázali dotáhnout,” řekl Stachura pro Deník.