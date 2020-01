Další přípravné utkání odehráli fotbalisté Třince s šestým celkem druhé nejvyšší slovenské soutěže. Stejně jako proti mládežnické reprezentaci Slovenska, tak ani proti Liptovskému Mikuláši Slezané neinkasovali.

Třinecký trenér Svatopluk Habanec jistě přivítal návrat ekvádorského útočníka Arroya, který se vrátil ze zkoušky v Olomouci. Uprostřed zálohy dostal šanci Christián Stenhübel z Trnavy, hrál také exkarvinský Erik Puchel. Třinec nakonec svého soupeře porazil 2:0, když jeho branky dávali Janoščín s Wojnarem.

„Hrál se oboustranně pohledný fotbal. Líbil se mi výkon celého našeho mužstva. To, co jsme od hráčů vyžadovali, to splnili. Byli jsme častěji v držení míče, vypracovali jsme si řadu dalších příležitostí,“ konstatoval na třineckém webu asistent trenéra Tomáš Jakus.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - FK FOTBAL TŘINEC 0:2 (0:1)

Branky: 24. Janoščín, 62. Wojnar.

Třinec: Chmiel – Kušnír (46. Burgo), Šuľa, Bedecs, Janoščín (46. Nieslanik) – Steinhübel – Hlúpik, Machalík, Valenta (46. Wojnar), Puchel – Arroyo. Trenér: Svatopluk Habanec.