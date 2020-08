Před rokem totiž Sajdoková nemusela závodit se svou největší soupeřkou Michaelou Hrubou. Ta už ale letos byla v akci a Sajdokovou navíc v Plzni trápily i zdravotní problémy. „Poté, co skočila základní výšku 180 centimetrů, si stěžovala na bolest v noze,“ uvedl trenér třinecké atletky Stanislav Sajdok.

Sajdoková zvažovala, zda má v soutěži pokračovat, nebo jestli závod ukončí. Nakonec se rozhodla, že ještě zabojuje a takticky vynechávala jednotlivé výšky. Do akce se vrátila až na 190 centimetrech a laťku v této výšce zdolala hned na první pokus. „S takovým výkonem jsme spokojeni. Takovou výšku sice skočila už potřetí za sebou, není to ale nic, co by se skákalo každý den,“ řekl Sajdok.

Hrubá do té doby skočila 186 centimetrů a dva pokusy si nechala ještě na 192 centimetrů, tytu výšku už ale nezdolala. „Hrozilo, že kdyby Bára poprvé neskočila 190, tak by na druhý pokus musela jít rychle znovu. A to by bylo náročné. Naštěstí se jí to ale povedlo,“ pochválil mladou výškařku z Třince Sajdok.

Velkou radost měla ze zlaté medaile i samotná Sajdoková, která přitom před pár dny poprvé v kariéře skočila 191 centimetrů a dostala se do čela juniorských světových tabulek. „Je to pro mě dosud nejdůležitější titul, kterého si vážím nejvíc. Nevěděla jsem, že je ve mě taková vnitřní síla,“ řekla nyní už dvojnásobná domácí šampionka.