Je jí teprve 18 let, přesto už je ve své disciplíně současnou českou jedničkou. Výškařka Bára Sajdoková nedávno v Ostravě skočila 190 centimetrů, což je nejlepší český výkon letošního roku – a to nejen mezi juniorkami, ale i mezi ženami.

Výškařka Bára Sajdoková nedávno poprvé v kariéře překonala 190 centimetrů | Foto: TJ TŽ Třinec

„Vůbec jsem nečekala, že by to mohlo vyjít. Neplánovali jsme to,“ pousmála se atletka z Třince. „Byla tady dlouhá karanténa, různá omezeni, takže jsme ani neměli moc prostoru na trénování. O to více mě to překvapilo,“ dodala a přiznala, že se v den svého nejlepšího skoku kariéry necítila v nejlepší formě. „Očekáváme, že až ta forma přijde, tak můžu skočit ještě výš. Letos si žádné mety nedávám, ale chtěla bych se dostat na 192 centimetrů,“ řekla.