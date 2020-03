Před pár dny měli mít extraligoví házenkáři Pepino SKP Frýdek-Místek po uzavření základní části. V těchto dnech se zase měli orli soustředit na následné boje v play-out. Vše je nakonec jinak.

Frýdecko-místecký házenkář Petr Unger. | Foto: Jan Smekal

Duel v Jičíně byl Frýdku prozatím odložen. „Až se soutěže zase rozeběhnou, tak pojedeme do Jičína zkusit přenést to pozitivní z našeho posledního domácího střetnutí s Lovosicemi. A uvidíme, k čemu nám to bude stačit,“ zamyslel se Petr Unger. „Jičín má velmi kvalitní defenzivu s rychlým přechodem až už první, nebo druhé vlny,“ dodal hráč, který patřil v posledním zápase orlů k jeho nejlepším hráčům.