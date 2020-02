„Na turnaji jsme měli zastoupení ve čtyřech věkových kategorií,“ prozradil šéftrenér frýdecko-místecké mládeže Martin Strnadel.

Zorno Cup si za svou existenci vytvořil nálepku kvalitního turnaje, vždyť i letos se na Slovensko sjelo šedesát družstev z pěti zemí. A mezi touto konkurencí se házenkáři Pepino SKP Frýdek-Místek opravdu činili.

„Výkony se kluci rozhodně neztratili, k tomu jsme navíc dokázali získat tři medailová umístění a také i tři ocenění pro nejlepší brankáře svých kategorií,“ těší Strnadela.

A jak teda mladí házenkáři SKP dopadli? Mladší žáci (ročník 2007/08) vybojovali třetí místo a Vojtěch Surovec byl vyhlášen nejlepším brankářem.

Jejich starší spoluhráči pak obsadili pěkné šesté místo. Mladší dorostenci (2003/04) obsadili stříbrnou pozici a i tento tým měl ve své sestavě nejlepšího gólmana turnaje. Stal se jím David Bortel.

Starší dorostenci skončili třetí a jejich brankář Patrik Bartoš získal rovněž cenu pro nejlépe chytajícího gólmana této věkové kategorie.

„Byly to tři dny plné emocí, radosti, vyčerpání a maximálního nasazení. Ale musím říct za všechny, že stály za to. Kluci zaslouží velkou pochvalu, a to nejen za vzornou reprezentaci města, ale samozřejmě také našeho klubu Pepino SKP Frýdek-Místek. Svými výkony dokázali, že házená je sport, který u nás ve městě má svou budoucnost,“ uzavřel hodnocení Martin Strnadel.