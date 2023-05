Čeští házenkáři se v neděli ve Frýdku-Místku rozloučí s úspěšnou kvalifikací mistrovství Evropy.

Čeští házenkáři se loučí s úspěšnou kvalifikací ve Frýdku-Místku. | Foto: Ivo Dudek

Svěřenci španělského trenéra Xaviera Sabatého již po čtvrtečním vítězství 32:30 v Estonsku získali jistotu účasti na šampionátu v příštím roce a v závěrečném domácím duelu s Izraelem budou na dálku hrát o teoretickou šanci na první místo ve skupině. K němu by potřebovali nepravděpodobné zaváhání vedoucího Islandu s Estonci. Jiný vliv to ale nebude mít.

Český tým vyhrál čtyři z dosavadních pěti zápasů čtyřčlenné skupiny. Jedinou porážku utrpěl na Islandu, který o skóre vede tabulku a má lepší bilanci ze vzájemných duelů. K prvnímu místu by tak Sabatého výběr potřeboval v posledním kole kvalifikace získat více bodů než Seveřané. Triumf ve skupině by znamenal lepší pozici při losu závěrečného turnaje v Německu.

V prvním vzájemném duelu v Izraeli vloni v říjnu zvítězili čeští handbalisté vysoko 29:19. Během nedělní domácí odvety ve Frýdku-Místku se oficiálně rozloučí s reprezentační kariérou brankářský veterán Martin Galia z Karviné, který už do kvalifikace nezasáhl.

"Pořád je o co hrát, hrajeme o čest. Těšíme se i na fanoušky. Chceme to také Galošovi trochu zpříjemnit, že vyhrajeme a poté to spolu oslavíme," řekl v nahrávce pro média Tomáš Babák, česká spojka.

Národní tým se na mistrovství Evropy kvalifikoval počtvrté za sebou a poosmé z posledních devíti kontinentálních šampionátů. Soupeře pro závěrečný turnaj, který se uskuteční od 10. do 28. ledna příštího roku v Německu, určí českému celku los v Düsseldorfu 10. května.

Zápas s Izraelem začne v neděli v 18 hodin, kdy odstartuje i duel Islandu s Estonskem.