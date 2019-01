Frýdek-Místek -O víkendu 18. a 19. července se v okolí města vyrojí cyklisté. Právě o tomto víkendu totiž cyklistický oddíl Racing Olešná Frýdek-Místek pod záštitou primátorky města Evy Richtrové pořádá Mistrovství České republiky amatérských cyklistů.

„Silničního mistrovství republiky amatérských cyklistů se může zúčastnit i široká veřejnost. Zájemci si musejí podat přihlášku prostřednictvím formuláře na www.spac.ic.cz a zaplatit nejpozději do pátku 10. července startovné ve výši sto korun na časovku a sto korun na silnice na účet závodu,“ pověděla mluvčí magistrátu Jana Matějíková. Pro závod je nutná také licence S.A.C. Kdo ji nemá a chce se mistrovství zúčastnit, musí si licenci za 250 korun koupit. Formulář přihlášky je rovněž na uvedených webových stránkách. „V den startu se již nebude možné přihlásit,“ upozornil Bohuslav Švantner z pořádajícího cyklistického oddílu Racing Olešná.

V sobotu 18. července dopoledne je na programu závod do vrchu pro děti od 8 do 15 let, který odstartuje v 9 hodin od restaurace Kotva v Bašce. Prezentace bude probíhat od půl deváté a děti budou soutěžit na trati dlouhé 1,5 kilometru. „Odpoledne od 13 hodin pak bude v intervalu jedné minuty startovat časovka na trati Baška – restaurace Kotva, Příčnice, Záhoří, Raškovice, Pražmo, Krásná, Lubno, Pržno, Baška – restaurace Kotva. Délka okruhu je 26,6 kilometru,“ informovala mluvčí.

Hlavní silniční závod se pojede v neděli 19. července. „Závodníci rozděleni do jednotlivých kategorií budou startovat průběžně od 9 hodin ze sídla společnosti Interdecor ve Starém Městě. Trasa závodu povede do Bašky a pokračovat bude přes Pržno, Lubno, Krásnou, Pražmo, Raškovice a Skalici zpět do Starého Města. Délka okruhu je 30 km,“ upřesnila Jana Matějíková.

„Zájemci si mohou přijít změřit síly s těmi nejlepšími amatérskými cyklisty z celé České republiky. Při dekorování vítězů se budou moci setkat i s VIP hosty – horolezcem Liborem Uhrem, dakarovým závodníkem na čtyřkolce Oldřichem Bražinou nebo hokejistou Pavlem Kubinou,“ láká závodníky Bohuslav Švantner. Dodal, že závody se pojedou za běžného a z části omezeného silničního provozu, na jehož bezpečnost budou dohlížet policisté. Vozidla doprovázející cyklisty budou označena zřetelnou cedulí s nápisem Cyklistický závod.