Cyklokrosový závod v DOV připravil ředitel závodu Miloš Židík spolu se stavitelem tratí Radovanem Šťastným a dalšími spolupracovníky a rozhodčími a jel se v sobotu 13. listopadu.

Pořadatelé zároveň připravili závody pro děti na kolech, popřípadě na na odrážedlech. Další závody již byly připraveny pro závodníky a to už od mladších žaček a žáků až po závodnice nejstaršího věku nad 40 let a muže nad 65 let. Všichni, a bylo jich celkem 120, absolvovali velmi dobře volenou trať v délce 2,6 km, která nabízela speciální techniku jízdy.

Závodníci jezdili na travnatém kopečku, který sousedí s budovou Velkého světa techniky. Jízdu nahoru a dolů sledovala řada diváků. V další části byl povrch beton, asfalt, šotolina, ale také tráva, hlína, prudké sjezdy a výjezdy, následovala část po tvrdém povrchu okolo Zemědělského muzea a přes cestu zpět k vysokým pecím.

Tam stavitel tratí Radovan Šťastný, mimo jiné známý fotograf Národního divadla moravskoslezského, připravil řadu prudkých schodů do kopce a následoval náročný sjezd po uhelném prachu a hlíně na cestu s prudkou zatáčkou doprava a zpět do areálu až do cíle.

Podle kategorií závodníci absolvovali jízdu na 20, 30, 40 minut. Kategorie muži Open – elite, U23 a junioři absolvovali 45 minut jízdy, celkem ujeli osm kol což činí 20,8 km.

Tuto kategorii vyhrál Jakub Ťoupalík z Ekov Kasper, před Pavlem Bernasem a třetím Piotrem Brzoskou, oba z Polska. V hlavní kategorii žen vyhrála závodnice z Olomouce Bravencová Denisa.

"Jezdíme celý cyklus závodů Oderského poháru a všechny další závody. Letos jsme zavítali poprvé do Ostravy, kde se nám to moc líbí, je to krásná trať Denisa je tady úplně nadšená. Kdyby pršelo nic by se nestalo. Cyklokros se jezdí za jakéhokoliv počasí. Proto s sebou vozíme dvě kola, abychom je mohli vyměnit,“ informoval o vítězce kategorie žen, sponzor, trenér a také tatínek osmnáctileté Denisy Robert Bravenec.

Po dojezdu všech kategorií a závodníků pořadatelé udělili závodníkům na prvních třech místech krásné medaile, diplomy a ceny. Denisa Bravencová a Jakub Ťoupalík obdrželi ještě krásnou originální sošku cyklisty. Ceny předávala Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora města Ostravy zodpovídající za školství a sport.