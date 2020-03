Slavný bojovník MMA zůstává v Londýně, kde může dál trénovat ve svém klubu i fitku. Velká Británie si totiž dál žije bez větších omezení.

Příklad? „Nutně jsem potřeboval jít na poštu a v Anglii je všechno otevřené. Všude jsou davy lidí. Všichni se chovají, jakoby se nic nedělo, všichni jsou bez roušky,“ vyprávěl udivený Karlos Vémola ve videu, které umístil na svůj Instagram.

Olomoucký rodák dodržuje bezpečností opatření, je ale úplnou výjimkou. „Když si nasadím roušku, tak se na mě lidi dívají jak na zloděje. Lidi tady nefungují, nestačím se divit.“

„Fandím vám v Česku, děláte to dobře. Díky tomu, jak se chováte, máme oproti jiným evropským zemím nulovou úmrtnost. To, co se děje tady, absolutně nechápu,“ kroutí hlavou Vémola. „Všem vám držím palce a jsem na vás hrdý, jak to děláte.“

Vémola se rozhodl zůstat v Londýně z praktického důvodu.

„Tady v Anglii bohužel žádná opatření nejsou. Všechny obchoďáky fungují dál, všechny fitka, všechny restaurace… Já nerisknu, abych tady něco natáhl, protože mi tady nikdo test na koronavirus neudělá. Abych sedl do letadla a pak doma případně holky, Lelu s Lilinkou, nakazil, to se tady radši sám izoluju,“ vysvětlil.

„Budu makat, z fitka pojedu rovnou domů a nějak to tady přečkám.“

Co bych za to dal, abych mohl být s rodinou

Karlos se pochopitelně těší, až se bude moci z Británie vrátit. Domů tak poslal pár motivačních slov: „Přeju vám, abyste tu karanténu v pohodě zvládli. Věřím, že to může být nepříjemné, sedět doma, ale snažte se z toho vytěžit maximum a buďte rádi, že můžete trávit čas doma s rodinou. Co já bych za to dal, kdybych mohl být doma s rodinou.“

Bijec Karlos Vémola:

„Věřím, že to společně zvládneme. Potom si třeba budeme víc vážit všedních věcí, které jsme dřív brali jako samozřejmost. Držte se, snad se brzo v Česku uvidíme,“ vzkázal všem domů Karlos „Terminátor“ Vémola.

