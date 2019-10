/FOTOGALERIE/ V extralize měli historickou premiéru a zvládli ji výborně. Volejbalisté Black Volley Beskydy před šesti stovkami fanoušků na domácí palubovce ve Frýdku-Místku porazili v sobotu Brno 3:1.

Utkání 1. kola volejbalové extraligy mužů: Beskydy - Brno, 5. října 2019 ve Frýdku-Místku. | Foto: Deník / Pavel Netolička

„Zaskočilo nás nasazení supeře, hlavně mladší hráči to pak nezvládali. Beskydy hrály hodně bojovně, zvládaly úžasné balony v obraně, to nás trochu demotivovalo,“ přiznal Michal Hrazdíra, zkušený smečař a kapitán hostů. „Tohle nebyl náš očekávaný výkon. Hráči jsou sice mladí, ale to nás neomlouvá,“ zklamaně doplnil kouč Jihomoravanů Ondřej Marek.