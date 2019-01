Frýdek-Místek – O uplynulém víkendu zajížděly kadetky basketbalového oddílu BK Frýdek-Místek k zápasům dorostenecké ligy na hřiště svých soupeřek. V sobotu je nejprve čekal celek z horní části tabulky – Sokol Hradec Králové, v neděli si pak zahrály na Hané s SK UP Olomouc.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Kacerovský

„S hradeckými Lvicemi jsme dosud vždy prohrávali i na turnajích rozdílem dvaceti či třiceti bodů, což při vzpomínce na podzimní část soutěže, kdy jsme doma podlehli od 26 bodů, příliš optimismu nepřinášelo. Ale nebylo by to poprvé, co jsme s tabulkově silnějším soupeřem vyhráli a dokonce na jeho palubovce. Proto jsme do zápasu nastoupili s odhodláním a chutí nejen vyhrát, ale vrátit soupeři vysokou porážku z podzimního kola. Vždyť usilujeme o play-off a každá výhra má cenu zlata,“ poznamenal před odjezdem frýdecký trenér Jaroslav Chlebek.

Zápas sice začal pro děvčata z Frýdku-Místku inkasováním tří košů v řadě, ale po pěti minutách hry bylo skóre srovnáno. Od té chvíle pak hostující hráčky udávaly tempo a rytmus hry. Všechna děvčata bojovala s maximálním nasazením a chutí po celý zápas a bila se o každý koš. Krásný basketbal ocenili i diváci, a když po první desetiminutovce soupeř prohrával, byla i na trenérech znát patřičná spokojenost. Příznivý průběh zápasu hostující hráčky motivoval a ve druhé části hry svůj náskok jen zvyšovaly.

Zápas, poznamenaný spoustou osobních chyb a trestných hodů, byl velmi rychlý a zajímavý.

„Když se po skončení první poloviny odebral tým domácích na celou přestávku do šaten, čekali jsme po poločase jeho drtivý nástup, a proto jsme se i my snažili děvčata na další průběh zápasu psychicky připravit. Holky již vedly rozdílem třinácti bodů, byly ve větší pohodě a nechtěly si vítězství nechat ujít. Avšak to, že soupeře zlomíme za první čtyři minuty třetí čtvrtiny, nečekal nikdo. Šňůrou deseti bodů jsme získali jasnou převahu. Na ukazateli skóre svítil stav 35:56, a to zbývalo do konce utkání ještě šestnáct minut. Tuto čtvrtinu jsme překvapeného soupeře jasně přehráli a do poslední části jsme ho vyprovodili nádhernou trojkou Štupákové téměř z poloviny hřiště.

Děvčata chtěla dosáhnout hranice sta bodů, jenže přílišná motivace a snaha výrazně zhoršily kvalitu a důslednost hry a soupeř náš náskok alespoň trochu snižoval. Ve své moci měla kýženou stovku Katka Pekarčíková, která ale v poslední minutě neproměnila jeden ze dvou trestných hodů a navíc pak zpod koše přestřelila. Přesto je potřeba za nasazení a vynikající výkon poděkovat celému týmu bez výjimky. Všechna děvčata hrála výborně a jako tým se vzájemně doplňovala. Tak to má být. Cenné vítězství nás posunulo o pozici výše v tabulce a dává nám možnost hrát o postup do nástavbové části,“ nadšeně popisoval vývoj utkání druhý z trenérů Bohumír Přebinda.

Sokol Hradec Králové B - BK Frýdek-Místek 66:99 – body FM: Ryndová 18, Broskevičová 17, K. Pekarčíková 13, Káňová 10, Štupáková 9, Folvarčná a Lukácsová 8, Sorková a M. Pekarčíková 6, Faranová 4.

Nedělní zápas v Olomouci byl poznamenaný noční přesunem z Hradce Králové, velkou zimou v hale a velmi špatným výkonem rozhodčích (pro obě strany). Děvčata nastoupila do zápasu s pocitem předpokládaného snadného vítězství a hra byla narozdíl od předchozího dne neurovnaná, plna chyb v rozehrávce i v koncovce. Špatná obrana a nepřesnosti ve hře byly příčinou toho, že již ve 3. minutě měla na svém kontě tři osobní chyby Ryndová.

„Dlužno dodat, že rozhodčí tentokrát svůj úkol nezvládali. To na herní pohodě a chuti spíše ubíralo a kvalita zápasu se proto nedá objektivně hodnotit. Tým měl jasný cíl výrazně vyhrát, vždyť v tabulce jde i o skóre. Po první části jsme vedli 22:10. Zápas se vyznačoval spoustou osobních chyb našich děvčat a také hráčky Olomouce je sbíraly jednu za druhou. Hra byla rozdrobená a nepohledná. Druhá čtvrtina již byla o poznání lepší co do koncovky, ale stále to nebylo to, co jsme po hráčkách vyžadovali. I ony samy viděly a cítily ty hrozné chyby. Poločas jsme vyhráli o patnáct bodů. Potom jsme soupeři nechali více prostoru pod košem a ten toho využíval. Na našich rukách byla spousta nepřesností ve střelbě a při doskoku, který se jak v obraně tak útoku takřka vytratil,“ prozradil trenér Bohumír Přebinda.

Po třetí části hry vedl Frýdek nad svým soupeřem 58:40. „Do poslední čtvrtiny jsme nastupovali s jasným cílem, nedovolit soupeři stáhnout výsledek na menší rozdíl, ale naopak ho ještě navýšit. Bohužel se tak nestalo a po vyfaulování podkošových hráček Folvarčné a Sorkové jsme byli ve hře pod košem bezzubí. Poslední část skončila smírně a celkově jsme tým Olomouce porazili o osmnáct bodů. Bohužel za předvedený výkon již děvčata pochválit nelze a po takové hře těší pouze a právě jen výsledek,“ řekl po návratu domů trenér Přebinda.

SK UP Olomouc - BK Frýdek-Místek 55:73 – body FM: Ryndová 17, Folvarčná 12, Káňová 9, Sorková , Lukácsová a Broskevičová po 8, Štupáková 4, M. Pekarčíková 3, K. Pekarčíková a Faranová 2.

Po tomto víkendu se tým BK Frýdek-Místek posunul v tabulce na vynikající čtvrté místo a je blízko postupu do nadstavby. Příští utkání sehraje Frýdek-Místek opět na cizích hřištích v Kyjově a v Kroměříži.

(kot)

TABULKA

1. BK Žďár n. S. 18 15 3 1139:844 33

2. TJ OP Prostějov 18 14 4 1300:1073 32

3. OSK Olomouc 16 14 2 1411:832 30

4. BK Frýdek-Místek 18 10 8 1194:1124 28

5. Hradec Králové B 18 10 8 1143:1277 28

6. TJ Start Havířov 17 10 7 1180:1120 27

7. Jiskra Kyjov 18 7 11 1227:1224 25

8. SK UP Olomouc 18 6 12 1045:1255 24

9. Lokom. Krnov 16 8 8 1076:1035 23

10. SBŠ Ostrava B 18 5 13 1035:1321 23

11. Slavia Kroměříž 17 4 13 931:1178 21

12. BK Pelhřimov 18 2 16 868:1266 20