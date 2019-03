Obhájci titulu podlehli 21:30. Druhý duel se hraje v Karviné v neděli.

Karvinští nemohli do utkání použít potrestaného Michala Brůnu, který pyká za modrou kartu a své vyloučení v zápase s Duklou. Naopak Jan Užek nastoupit mohl, za strkanici s protihráči v tomtéž duelu dostal podmínku do konce sezony.

Domácí celý zápas vedli (kromě začátku) a neochvějně kráčeli za prvním vítězstvím. Spolehlivě jim pracovala obrana, za kterou chytal vynikající Marjanovič. Ten za svá záda pustil jen 21 míčů, jeho spolupráce s obranou fungovala velmi dobře.

Stejně tak fungovala spolupráce karvinské rozehrávky, kterou obstarával Monczka, a domácích spojek a především pivota. Jan Užek na tomto postu potvrzoval vzrůstající formu. „Nechci chválit jmenovitě, ta spolupráce tam byla a všichni viděli, jak to klukům šlo. Ale to není nová záležitost. Klapaly nám především věci v obraně, tím pádem i Nemo (brankář Marjanovič) nám pomohl skvělými zákroky, a když vedeme o pět, hraje se nám mnohem lépe. Já jsem spokojený,“ zhodnotil úvodní výhru v sérii trenér HCB Marek Michalisko.

Trenér Frýdku-Místku Jiří Kekrt se snažil vybudit svůj tým k nějakému lepšímu výkonu, ale hráči stačili jen na to, na co mají, i přes výborné zákroky Pyška v bráně hostů. „Domácí byli kompaktnější, vyrovnanější, kromě Brůny hráli kompletní, a proto vyhráli. My jsme hráli s dorostem a s béčkem,“ pokrčil rameny zkušený lodivod Pepina. „Máme nějaké svoje problémy, o kterých ale nebudu vykládat novinářům,“ dodal Kekrt tajemně.

Na jeho slova zareagoval Michalisko. „Ano, kompaktnost tam byla. My máme hlavně zastupitelnost hráčů, ale to je vše o tréninku. Kluci vědí, co mají dělat, vědí, jak zastoupit na konkrétním postu svého spoluhráče, v jaký moment střídat. To vše je ale dílem tréninku,“ doplnil kouč Baníku.

Domácí fandové mohli během utkání zatleskat pěkným akcím Baníku po Monczkově uvolněních, nebo pestré střelbě z křídel. Baníkovci rozložili střelbu na všechny hráče a na všechny posty. O jejich výhře nebylo pochyb. „Mára Monczka? My víme, co v něm je, ne nadarmo je v širším výběru reprezentace. Ale umí zahrát ještě lepší zápasy,“ pousmál se Michalisko.

Baník Karviná – Pepino Frýdek-Místek 30:21 (16:11)

Sled: 2:3, 7:3, 8:5, 10:6, 12:8, 15:9, 18:12, 20:14, 22:16, 24:18, 29:20. Rozhodčí: Hájek, Macho. Sedmičky: 2/0:2/0. Vyloučení: 4:5. Diváci: 1058. Stav série: 1:0.

Nejvíce branek Karviné: Jan Užek 9, Zbránek 6, Nedoma 5, Chudoba 4.

Frýdek-Místek: Pyško, Štolcar, Cáb – Petrovský 3, Kocich 5, Gřešek 3, Bosák 5, Šimek, Horáček 3, Žvak, Mazur, Musálek 2, Pomichálek, Strack. Trenér: Kekrt.