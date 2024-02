/FOTOGALERIE/ Před rokem byl postup do Final Four Českého poháru největším úspěchem v historii Black Volley Beskydy, letos si ho volejbalisté z Frýdku-Místku zopakovali. Závěrečný turnaj čtyř nejlepších týmů hostí 25. a 26. února Tábor, dalšími extraligovými účastníky jsou Lvi Praha a Aero Odolena Voda, které překvapivě doplnil Hradec Králové z I. ligy.

Zápas listopadového 8. kola extraligy volejbalistů VK Ostrava - Black Volley Beskydy 1:3. | Foto: VK Ostrava/Jaroslav Obsadný

„Nebudeme zastírat, že je pro nás postup do Final Four úspěch. Podařilo se nám zopakovat loňský výsledek, kdy jsme stejně jako před rokem využili nasazení,“ připomíná trenér Beskyd Michal Provazník letošní postup týmu přes Dobřichovice, které ve čtvrtfinále porazil 3:0 (20, 20, 20).

„Nicméně i na úspěchu Hradce Králové je vidět, že letos to extraligové týmy měly těžké, protože dobré prvoligové celky ve svých domácích halách dokážou nepříjemně kousat,“ dodává.

Loňské Final Four poháru se konalo v Kutné Hoře a Beskydy v semifinále podlehly liberecké Dukle 0:3, která nakonec získala trofej. I v nedělním semifinále v Táboře Black Volley narazí na největšího favorita turnaje, jeho soupeřem jsou Lvi z Prahy, úřadující mistr a lídr aktuální tabulky extraligy.

„Co si budeme nalhávat, oba další soupeři by byli velmi pravděpodobně schůdnější, šance na postup do finále by byla větší, ale my jdeme vyhrát každý zápas,“ přibližuje Michal Provazník bojovnou náladu svého týmu, který je v extraligové tabulce na 9. příčce. „Byť jsou Lvi velikým favoritem celého Final Four, pokusíme se o překvapení. Jakou máme formu, se ukáže na hřišti,“ připomíná trenér volejbalistů z Frýdku-Místku.

Příprava na závěrečný turnaj Českého poháru nebyla snadná. „S ohledem na to, že v kádru máme 80 procent mladíků, kteří hrají první ligu, příprava se nám křížila se semifinále této soutěže,“ vysvětluje komplikace před Final Four.

Po nedělním semifinále Beskydy na Lvy narazí znovu 2. března doma v závěrečném zápase základní části extraligy. „A pokud by se nám podařilo přejít přes předkolo play-off, pravděpodobně se s nimi setkáme i ve čtvrtfinále. To znamená, že se s nimi během příštích týdnů můžeme potkat asi pětkrát,“ připomíná Michal Provazník.

„Lvi jsou na jiném levelu, než my, nicméně porazit je v sérii, by bylo těžší než vyhrát jeden zápas. To se při určité konstelaci vždycky podařit může,“ doplňuje s úsměvem.

„To, že máme vítězné ambice, je jedna věc, ale víme dobře, že balon je kulatý, hraje se na jedno utkání a může přijít cokoliv. Semifinále bude otevřené a do utkání s Beskydami jdeme se vší pokorou,“ uvědomuje si Miloš Kočka, manažer VK Lvi Praha, že pod vysokou sítí vždycky nemusí vyhrát favorit.

Druhou semifinálovou dvojici tvoří Aero Odolena Voda a Slavia Hradec Králové. Prvoligový celek se do Final Four probojoval přes Příbram, Zlín a Karlovarsko.

Program Final Four Chance Českého poháru v Táboře:

Neděle 25. února: semifinále – 15.00: Black Volley Beskydy – Lvi Praha, 18.00: Aero Odolena Voda – Slavia Hradec Králové.

Pondělí 26. února – 18.00: finále (v přímém přenosu vysílá ČT sport).