Beskydy slaví. Po roce se znovu probojovaly do Final Four Českého poháru

/FOTOGALERIE/ Historie se opakuje! Extraligoví volejbalisté Black Volley Beskydy se podruhé za sebou probojovali do Final Four Českého poháru. I proto byli letos nasazeni až do čtvrtfinále, ze kterého postoupili do závěrečného turnaje nejlepších čtyř týmů 25. a 26. února v Táboře přes Dobřichovice. Lídra I. ligy na jeho palubovce porazili 3:0.

Zápas 11. kola extraligy volejbalistů Black Volley Beskydy - Aero Odolena Voda 3:2. | Foto: Black Volley Beskydy