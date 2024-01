/FOTOGALERIE/ V domácí hale ve Frýdku-Místku obrali v listopadu stejného soupeře po pětisetové bitvě o bod (2:3), ale v Kladně volejbalisté Beskyd v sobotu vyhořeli. Zápas 18. extraligy prohráli za hodinu 0:3, když dvacetibodovou hranici zdolali jen ve třetím setu.

Kladno volejbal cz - Black Volley Beskydy 3:0, ČEZ EL volejbalu , 20. 1. 2024 | Foto: Bohumil Kučera

„To, co domácí předvedli v prvních dvou setech, bylo nastavení na play-off. Podali vynikající výkon. Nevím, jestli nám chtěli vrátit ten domácí boj nebo odčinit zápas s Ostravou (3:2), ale hráli naprosto bezchybně,“ konstatoval Michal Provazník, trenér Black Volley Beskydy.

Na esa z podání jeho tým prohrál 3:8, na body z bloků 4:9. „Od začátku nám vycházel servis i obrana, soupeři jsme nedali šanci. Od třetího setu ale začal riskovat na podání, což mu vycházelo, pomohl si obranou a trošku nám to zkomplikoval. Ale vrátili jsme se zpátky do setu a uhráli zápas na 3:0,“ vrátil se k průběhu sobotního duelu Tomáš Samsely, asistent trenéra Kladna, které je v tabulce druhé.

Beskydy jsou osmé s 19 body, které má i deváté Brno. „Domácí tlačili na servise, my jsme nevěděli, co máme dělat. Do hry jsme se vrátili ve třetím setu, něco jsme ubránili, zablokovali a už to nebyla taková ostuda,“ dodal Michal Provazník, kouč Black Volley.

Už v úterý 23. ledna čeká Black Volley čtvrtfinále Českého poháru proti lídrovi I. ligy v Dobřichovicích. Další extraligový zápas odehrají Beskydy v sobotu 27. ledna v hale pátého Karlovarska.

Extraliga volejbalistů – 18. kolo:

Kladno volejbal.cz – Black Volley Beskydy 3:0 (12, 11, 21)

Rozhodčí: Marschner a Dmejchal, čas: 68 min., diváci: 734.

Kladno: Seppänen 8, Kyjanica 8, Platačs 11, Gonçalves 11, Graham 7, Neves 2, libera Fernández a Šálek – Čeketa 3, Villarreal. Trenér: Arnaud Josserand.

Beskydy: Danylov, Hilšer 2, Koloušek 2, Goncalves 4, Perry 9, Benda 7, libera Ptáček a Míček - Klimeš, Mečiar 2. Trenér: Michal Provazník.