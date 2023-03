„Potom jsme prohrávali 1:2, což nás trochu namotivovalo, abychom zápas dohráli odhodlaně. Tak jsme to stáhli na 2:2 a vyhráli tie-break. Sice jsme získali dva body, ale k postupu do play-off to nestačilo,“ neskrýval zklamání dvaadvacetiletý smečař týmu z Frýdku-Místku.

Těšíte se? Světové krásky se už za tři měsíce vrátí na pláž pod vysokou pecí

„Utkání bylo celé o podání. První set nás dostali domácí, ve druhém jsme se do hry vrátili dobrým servisem zase my. Ve třetím setu jsme úplně zkolabovali, když jsme žádný pořádný servis nedali. Potom už jsme byli na podání zase lepší my,“ konstatoval Michal Provazník, trenér Black Volley Beskydy.

Největším úspěchem týmu v této sezoně i historii klubu je tak postup do letošního Final Four Českého poháru v Kutné Hoře, kde v semifinále podlehli Dukle Liberec 0:3.

Nejlepší sportovec MS kraje? Titul letos získal hvězdný útočník NHL Pastrňák

Extraliga volejbalistů - závěrečné 26. kolo základní části:

VK Benátky n. J. - Black Volley Beskydy 2:3 (18, -23, 19, -15, -11)

Rozhodčí: Buchar a Dušek, diváci: 350.

Benátky n. J.: Durski, Pokopec, Švandrlík, Křesťan, Koranda, Hudák, libera Fikar a Roháček - Matras, Kratochvíl. Trenér: Aleš Dittrich.

Beskydy: Koloušek, Guimaraes, Komorowski, Benda, Danylov, A. Provazník, libera Struška a Ptáček - Fabikovič. Trenér: Michal Provazník.

Konečné pořadí základní části extraligy: 1. Karlovarsko 62 bodů, 2. Dukla Liberec 61, 3. České Budějovice 55, 4. Lvi Praha 55, 5. Kladno 41, 6. Odolena Voda 39, 7. Zlín 29, 8. Brno 29, 9. Příbram 23, 10. Benátky n. J. 22, Black Volley Beskydy 21, 12. Ústí n. L. 20, 13. VK Ostrava 11.

Prvních šest týmů postoupilo přímo do čtvrtfinále, o zbývající dvě místa se v předkole play-off utkají Zlín - Benátky n. J. a Brno - Příbram. Beskydy a Ústí nad Labem mají konec sezony, poslední Ostravu čeká baráž o udržení s vítězem I. ligy.