„Dnes to byl od nás hodně bojácný a nervózní výkon. Soupeř do nás bušil servisem a my se s tím nedokázali popasovat. Škoda koncovky třetího setu, mohli jsme jít aspoň do čtvrtého,“ připomenul beskydský smečař Jakub Motyčka vyrovnaný průběh závěrečného dějství do stavu 19:19. Jeho koncovku ale dobrou obranou na síti pro sebe urvala Dukla.