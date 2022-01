V zápase přitom prohrával 1:2 na sety. „Vyšel nám servis, kluci se toho nebáli, a pomohli i střídající hráči,“ chválil svůj tým frýdecko-místecký kouč Jakub Salon za velkou bojovnost, která vyústila ve čtvrtou výhru v této sezoně. „Doufám, že nám to pomůže, určitě se nám bude lépe trénovat, a když budeme stejně bojovat o každý balon, mohlo by to jít,“ usmál se trenér Black Volley, který se v tabulce přiblížil na dostřel dvou bodů desátému Liberci a zůstává tak ve hře o předkolo play-off.